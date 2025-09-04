Orchidea és mocsári póc – hatalmasat fejlődik a Berek Világa Látogatóközpont Fonyódon

A fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban tartott rendezvényen, ahol a megújuló központ fejlesztését ismertették, részt vett dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere és Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója. Az államtitkár kiemelte, hogy a vizes élőhelyek a természet legfajgazdagabb és legértékesebb, ugyanakkor legsérülékenyebb területei, védelmük ezért közös felelősség. Mint mondta, Fonyód joggal vált híressé mocsaras területeiről, ahol számos ritka és védett faj talál otthonra.

A Berek Világa Látogatóközpont tovább bővül

Forrás: Facebook/Fonyód Város Önkormányzata

Berek Világa Látogatóközpont népszerűsíti a különleges fajokat

Az Ordacsehi-berekben él többek között a lápi csalán, a mocsári tőzegpáfrány és több orchideaféle, az állatvilágban pedig a lápi szitakötő, a mocsári póc, a réti csík, a mocsári teknős, a nagykócsag, valamint olyan ritka madarak, mint a cigányréce vagy a rétisas. – Hazánk mindig élen járt a vizes élőhelyek védelmében, ezt a most induló 435 millió forint értékű uniós fejlesztés is tovább erősíti. A KEHOP Plusz projekt keretében megvalósuló Berek Világa Látogatóközpont fejlesztése a kor követelményeinek megfelelően fogja népszerűsíteni a Nagyberek világát.

A beruházás részeként az Ordacsehi-berekben csaknem 165 hektáron egy olyan mintaterületet hoznak létre, amely a megkezdett élőhely rekonstrukciók mellett, a hagyományos állattartás segítségével biztosítja a terület hosszú távú fenntartását és természeti értékeinek megőrzését

– ismertette Rácz András.

Játszótér, kilátópont és tanösvény Fonyódon

A fejlesztések után a látogatóközpont lehetőséget nyújt majd például 1-1,5 órás sétára a kilátópontokkal, megfigyelőhelyekkel, pihenőhelyekkel ellátott tanösvényen a Berekben, valamint a kiállítás és a főépület közvetlen közelében kialakításra kerülő kültéri fogadótér, játszótérrel és akadálymentes ösvénnyel további 1-2 óra tartalmas eltöltését teszi lehetővé a látogatók számára – hangsúlyozta Rácz András az MTI közleménye szerint.

