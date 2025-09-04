39 perce
Orchidea és mocsári póc – hatalmasat fejlődik a Berek Világa Látogatóközpont Fonyódon
435 millió forintos uniós támogatásból megújul a Nagyberek világát bemutató látogatóközpont, amely a természetjárók számára kínál majd új élményeket. A Berek Világa Látogatóközpont fejlesztésének célja, hogy modern és élményszerű formában mutassa be az Ordacsehi-berek gazdag élővilágát, miközben a terület hosszú távú fenntarthatóságát is biztosítja.
Fotó: Mészáros Annarózsa
A fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban tartott rendezvényen, ahol a megújuló központ fejlesztését ismertették, részt vett dr. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, Móring József Attila országgyűlési képviselő, Erdei Barnabás, Fonyód polgármestere és Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója. Az államtitkár kiemelte, hogy a vizes élőhelyek a természet legfajgazdagabb és legértékesebb, ugyanakkor legsérülékenyebb területei, védelmük ezért közös felelősség. Mint mondta, Fonyód joggal vált híressé mocsaras területeiről, ahol számos ritka és védett faj talál otthonra.
Berek Világa Látogatóközpont népszerűsíti a különleges fajokat
Az Ordacsehi-berekben él többek között a lápi csalán, a mocsári tőzegpáfrány és több orchideaféle, az állatvilágban pedig a lápi szitakötő, a mocsári póc, a réti csík, a mocsári teknős, a nagykócsag, valamint olyan ritka madarak, mint a cigányréce vagy a rétisas. – Hazánk mindig élen járt a vizes élőhelyek védelmében, ezt a most induló 435 millió forint értékű uniós fejlesztés is tovább erősíti. A KEHOP Plusz projekt keretében megvalósuló Berek Világa Látogatóközpont fejlesztése a kor követelményeinek megfelelően fogja népszerűsíteni a Nagyberek világát.
A beruházás részeként az Ordacsehi-berekben csaknem 165 hektáron egy olyan mintaterületet hoznak létre, amely a megkezdett élőhely rekonstrukciók mellett, a hagyományos állattartás segítségével biztosítja a terület hosszú távú fenntartását és természeti értékeinek megőrzését
– ismertette Rácz András.
Játszótér, kilátópont és tanösvény Fonyódon
A fejlesztések után a látogatóközpont lehetőséget nyújt majd például 1-1,5 órás sétára a kilátópontokkal, megfigyelőhelyekkel, pihenőhelyekkel ellátott tanösvényen a Berekben, valamint a kiállítás és a főépület közvetlen közelében kialakításra kerülő kültéri fogadótér, játszótérrel és akadálymentes ösvénnyel további 1-2 óra tartalmas eltöltését teszi lehetővé a látogatók számára – hangsúlyozta Rácz András az MTI közleménye szerint.