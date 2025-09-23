Havi tízezerért kínálnak lakást ezeknek a fiataloknak

A pályázat keretében kínált kaposvári ingatlan egy frissen felújított, másfél szobás lakás, amelynek bérleti díja az első évben mindössze havi 10 ezer forint. Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18-35 év közötti magyar állampolgárságú fiatalok jelentkezhetnek, akik legalább két évig gyermekvédelmi gondoskodásban éltek, és a nagykorúságuk után keresnek lakhatási lehetőséget. Fontos feltétel továbbá, hogy a bérlakásra pályázók rendelkezzenek foglalkoztatási jogviszonnyal és havi jövedelmük érje el a garantált nettó bérminimumot.

Bérlakásokkal segítenek a fiatal korosztálynak

Fotó: MW

Bérlakás tudnivalók

A jelentkezési határidő szeptember 28., a szükséges dokumentumokat pedig legkésőbb október 8-ig kell benyújtani. Részletes információk és a pályázati feltételek itt elérhetők el.

A Lépj! program 2025 januárjában indult el az MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium együttműködésében, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból kikerülő fiatal felnőttek számára. Idén országszerte száz bérlakás átadását tervezi a kezdeményezés, melyből már negyvenegy lakás talált bérlőre. A támogatott fiatalok többsége több mint tíz évet töltött gyermekvédelmi szakellátásban, nevelőszülőknél vagy lakásotthonban. Az idei évben további hatvan lakás bérleti jogára hirdetnek pályázatot az ország olyan településein, amelyek kedvező munkaerőpiaci és szolgáltatási feltételekkel rendelkeznek, ilyen a most meghirdetett kaposvári ingatlan is.