Az iskolával borul minden? Ha stresszel a szülő a leválástól, kínkeserves lesz a beszoktatás

Iskolába vagy óvodába való beszoktatásnál valóban mindkét félnek komoly próbatételről van szó. A gyerekek számára az elválás a megszokott biztonságérzet megszűnésével járhat, ami gyakran sírással, nyugtalansággal vagy dühvel jelentkezik, akár napokig/hetekig. Ez természetes reakció, és nem jelent tartós traumát, ha fokozatosan, szeretetteljesen történik a beszoktatás. A gördülékeny folyamat alapja, hogy a gyerek képes legyen új kötődést kialakítani az óvodapedagógussal vagy tanítóval, aki biztonságot fog nyújtani számára.

A beszoktatás első napjai. Fotó: Lang Róbert

A beszoktatás első napjainak nagy kihívása kaposvári szakértők szemszögéből

Augusztus végén sok család egyszerre éli meg a nyár utolsó szabad pillanatait és az iskolakezdés feszültségét. Nemcsak a táskák és füzetek beszerzése okoz izgalmat, hanem az is, hogyan segíthetünk gyermekeinknek lelkileg felkészülni az új tanévre. Erről írt Jámbor Zsófia kaposvári ifjúság és gyermek preventor, gyermeknevelési tanácsadó, a Másképp Gondolkodó Facebook és TikTok-oldal létrehozója.

Szerinte önmagában a praktikus előkészület kevés, legalább ilyen fontos, hogy a gyerekek érzéseire és gondolataira is odafigyeljünk. Nem a sablonos kérdések segítenek, hanem azok, amelyek valóban megnyitják a gyermeket. Ha például az iskolai feladatokra, a házi mennyiségére vagy az új közös tanulás élményére kérdezünk rá, sokkal pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan éli meg a kicsi az előttük álló változásokat. A beszoktatásban fontos szerepet kapnak a történetek is. Zsófia szerint bábszínházzal, közös meséléssel vagy játékos szerepjátékkal segíthetünk a kicsiknek, hogy belülről készüljenek fel az óvoda vagy iskola világára. A beszoktatás nem a pelus elhagyásánál kezdődik, hanem az esti meséknél - ezzel utalva arra, hogy a gyerek belső világában a játékok, barátok és kalandok már előre fel tudják építeni az új élményeket.

@maskeppgondolkodo Megkértelek titeket, hogy küldjetek “mérgező” mondatokat a gyerekkorotokból és megtelt a komment szekció! Legyünk az a generáció aki új értelmet ad ezeknek a mondatoknak! ♬ Acoustic Floating - Blakemusic

Praktikus ötletet is ad: egy apró szívet rajzolni a gyermek és a szülő kezére, ami nap közben is kapcsolatot teremt közöttük. A kicsi, ha ránéz vagy megérinti, biztonságban érezheti magát, és délután könnyebben mesél majd a napjáról. Emellett hangsúlyozza, hogy nem baj, ha az első napok nehezebben telnek. Nem a gyorsaság számít, hanem az elfogadás. Minden gyerek a maga tempójában találja meg a helyét az új közegben.