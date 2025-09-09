szeptember 9., kedd

Szorongó szülők és gyermekek

1 órája

Az iskolával borul minden? Ha stresszel a szülő a leválástól, kínkeserves lesz a beszoktatás

Szeptemberben sok család életében elérkezik az iskola és óvoda ideje. A beszoktatás során a kicsik először találkoznak azzal a helyzettel, hogy hosszabb időre el kell válniuk a szülőktől, a szülőknek pedig meg kell bízniuk egy új közegben. Vajon a gyermeknek vagy a szülőnek nehezebb ez az időszak?

Az iskolával borul minden? Ha stresszel a szülő a leválástól, kínkeserves lesz a beszoktatás

Fotó: Lang Róbert

Iskolába vagy óvodába való beszoktatásnál valóban mindkét félnek komoly próbatételről van szó. A gyerekek számára az elválás a megszokott biztonságérzet megszűnésével járhat, ami gyakran sírással, nyugtalansággal vagy dühvel jelentkezik, akár napokig/hetekig. Ez természetes reakció, és nem jelent tartós traumát, ha fokozatosan, szeretetteljesen történik a beszoktatás. A gördülékeny folyamat alapja, hogy a gyerek képes legyen új kötődést kialakítani az óvodapedagógussal vagy tanítóval, aki biztonságot fog nyújtani számára.

iskola, diák, elsős, beszoktatás
A beszoktatás első napjai.  Fotó: Lang Róbert

A beszoktatás első napjainak nagy kihívása kaposvári szakértők szemszögéből 

Augusztus végén sok család egyszerre éli meg a nyár utolsó szabad pillanatait és az iskolakezdés feszültségét. Nemcsak a táskák és füzetek beszerzése okoz izgalmat, hanem az is, hogyan segíthetünk gyermekeinknek lelkileg felkészülni az új tanévre. Erről írt Jámbor Zsófia kaposvári ifjúság és gyermek preventor, gyermeknevelési tanácsadó, a Másképp Gondolkodó Facebook és TikTok-oldal létrehozója.

Szerinte önmagában a praktikus előkészület kevés, legalább ilyen fontos, hogy a gyerekek érzéseire és gondolataira is odafigyeljünk. Nem a sablonos kérdések segítenek, hanem azok, amelyek valóban megnyitják a gyermeket. Ha például az iskolai feladatokra, a házi mennyiségére vagy az új közös tanulás élményére kérdezünk rá, sokkal pontosabb képet kaphatunk arról, hogyan éli meg a kicsi az előttük álló változásokat. A beszoktatásban fontos szerepet kapnak a történetek is. Zsófia szerint bábszínházzal, közös meséléssel vagy játékos szerepjátékkal segíthetünk a kicsiknek, hogy belülről készüljenek fel az óvoda vagy iskola világára. A beszoktatás nem a pelus elhagyásánál kezdődik, hanem az esti meséknél - ezzel utalva arra, hogy a gyerek belső világában a játékok, barátok és kalandok már előre fel tudják építeni az új élményeket.

@maskeppgondolkodo

Megkértelek titeket, hogy küldjetek “mérgező” mondatokat a gyerekkorotokból és megtelt a komment szekció! Legyünk az a generáció aki új értelmet ad ezeknek a mondatoknak!

♬ Acoustic Floating - Blakemusic

Praktikus ötletet is ad: egy apró szívet rajzolni a gyermek és a szülő kezére, ami nap közben is kapcsolatot teremt közöttük. A kicsi, ha ránéz vagy megérinti, biztonságban érezheti magát, és délután könnyebben mesél majd a napjáról. Emellett hangsúlyozza, hogy nem baj, ha az első napok nehezebben telnek. Nem a gyorsaság számít, hanem az elfogadás. Minden gyerek a maga tempójában találja meg a helyét az új közegben.

Bencéné Fekete Anikó Andrea, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense elmondta, hogy rendkívül fontos a tudatos felkészítés az iskolára. Hangsúlyozta, hogy az iskolába lépéskor már a gyerekek számára már nem elsősorban a szülőtől való elválás jelenti a legnagyobb kihívást, hanem az, hogy egy teljesen új közösségbe kerülnek, új társakkal, az óvónő helyett a tanítónő vezetésével. Mindez egy természetes átmeneti folyamat része, azonban a legnagyobb változást az jelenti, hogy míg az óvodában játékosan tanulnak a gyerekek, addig az iskolában 45 perces tanórákon kell helytállniuk, egész nap padban ülve, kötött és szigorú napirendhez igazodva.

Kiemelte, hogy ebben a rendszerben gyakran hiányzik az átmenet, ezért a szokások kialakítása hosszú folyamat, amelyben a büntetésnek nincs helye. A pozitív motivációra kell építeni, hiszen az lenne a legfontosabb, hogy az iskola élményként jelenjen meg a gyerekek számára, a tanulás pedig felfedezésként, kalandtúraként. A beszoktatás fokozatosan történhet sikeresen: így tudják a gyerekek megszokni az új környezetet, a viselkedési formákat és a napirendet. Hozzátette: mint a felnőtteknél, úgy a gyerekeknél is vannak, akik könnyebben, és vannak, akik nehezebben alkalmazkodnak. Ezért különösen fontos, hogy a tanító figyelembe vegye az egyéni sajátosságokat, differenciáltan segítse a gyerekeket, játékosan ismertetve meg velük az új környezetet és a tanulás szokásrendszerét.

A szülők számára azt tanácsolta, hogy ne ragasszák át saját aggodalmaikat a gyerekekre, hanem sokat meséljenek nekik arról, mi vár rájuk az iskolában. Számos mesekönyv segíthet ebben, amelyek előre bemutatják, milyen is egy iskolai közeg. Elmondta: nagyon fontos, hogy ne a szülők akarjanak iskolába járni a gyerek helyett, hanem támogassák őt az önállóságban. Ne pakoljanak helyettük, ne írják meg a házi feladatot, hanem maradjanak háttértámogatók, hogy a gyerekek ügyesedjenek és átélhessék az önállóság örömét.

 

Ne izguljuk túl, mert átragad a gyermekekre 

Sok anya és apa szorongva, bizonytalansággal telve engedi el gyermekét, ami gyakran nagyobb nehézséget jelent számukra, mint magának a gyereknek. Emellett a kicsik is nagyon érzékenyen reagálnak a szülő hangulatára: ha a szülő nyugtalan, az könnyen átragad rájuk; ez nem csak az iskolai és óvodai beszoktatásra igaz, de mindenképpen megnehezíti a beszoktatást. A reggeli elválás legyen rövid és következetes. Emellett fontos, hogy a szülő mindig jelezze, mikor jön vissza, és ezt pontosan tartsa be, mert így a gyermek bizalma nem sérül. A fokozatos jelenlétcsökkentés segít abban, hogy a gyermek megszokja az új környezetet önállóan is. Hasznos lehet egy állandó, biztonságot adó búcsúzási rituálé is, például egy ölelés vagy integetés.

Nehéz megmondani, kinek nehezebb a beszoktatás: a gyerekeknek a megszokott biztonságtól való elszakadás, a szülőknek pedig a gyermek elengedése jelent kihívást. Reméljük, hogy szakértői tanácsainkkal segíteni tudunk a nehéz napokat átélő gyermekeknek és szülőknek. 

 

 

