Újabb daganatos betegség fenyegethet bennünket

Mindig van új a nap alatt, és mindig van, amivel riogatni tudják az ember fiát és lányát. Az útvesztő kemény és végtelennek tűnik, megtalálni azokat az ételeket és italokat, amiket aggodalom nélkül fogyaszthatunk nem kis feladat. Ha pedig ezen túl lennénk, meg lenne a tuti recept, azzal sem árt tisztában lenni, mi azoknak a megfelelő módú fogyasztása: milyen technológiával készítik el és milyen hőmérsékleten fogyasztjuk. Komoly betegségek kerülhetőek el, ha nem szeretjük olyan forrón.

A forró kávé fogyasztása növeli egy daganatos betegség kialakulásnak kockázatát

Fotó: Huszár Gábor

A mindmegette.hu a napokban közölt egy kutatást, melynek eredményei szerint a túlzott mértékben való forró ital fogyasztás komoly kockázatot jelent az egészségünkre. Konkrétan a nyelőcsőrák kialakulásának esélyét növeli meg, ami lássuk be, egyáltalán nem veszélytelen daganatos betegség. De lássuk, hogy is árt a szervezetünknek a forró kávé?

Daganatos betegséget okozhat a forró kávé

A népszerű gasztronómiai témákat is feldolgozó lap beszámolója szerint egy nagyszabású, több mint 450 000 brit résztvevő bevonásával készült felmérés szerint a túl forró italok – különösen a tea és a kávé – rendszeres fogyasztása jelentősen növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát.

A 12 éven át tartó vizsgálat kimutatta, hogy akik naponta nyolc vagy annál több csésze forró italt – leginkább kávét vagy teát – fogyasztottak el, azoknál hatszor nagyobb eséllyel alakult ki náluk nyelőcső laphámsejtes karcinóma (ESCC), mint azoknál, akik nem fogyasztottak forró italokat.

A vizsgálat során arra is megkérték a válaszadókat, hogy jelöljék meg, hogy milyen hőmérsékleten fogyasztják ezeket a termékeket. A válaszadók 17% a „nagyon forró” kategóriát választotta, 66,5% a „forrót”, 15,3% pedig a „meleget”.

A forró italok túlzott mértékű fogyasztása komoly kockázatot jelent

Fotó: Muzslay Péter

De miért is jelent kockázatot, amikor valaki forrón szereti?

A forró italok fogyasztása azért jelenthet veszélyt, mert a magas hőmérséklet közvetlenül károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját. Amikor rendszeresen túl forró teát, kávét vagy más italokat iszunk, a hő ismétlődő mikrosérüléseket okozhat a szövetekben. Ezek a sérülések gyulladáshoz, majd a sejtek regenerációjának fokozódásához vezetnek. A gyakori sejtosztódás és a folyamatos irritáció kedvezőtlen környezetet teremt, amelyben nagyobb az esély a DNS-hibák felhalmozódására. Ez hosszú távon elősegítheti a rákos sejtek kialakulását.