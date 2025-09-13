4 órája
Újabb daganatos betegség fenyegethet bennünket
Aggasztó kutatás látott napvilágot, mely szerint nemcsak az a baj mit iszunk, hanem az is baj, hogy milyen hőmérsékleten. Daganatos betegség melegágya lehet a forró italok fogyasztása.
A nyelőcsőrák betegség kialakulásának kockázatát növeli a forró italok fogyasztása
Forrás: webbeteg.hu
Mindig van új a nap alatt, és mindig van, amivel riogatni tudják az ember fiát és lányát. Az útvesztő kemény és végtelennek tűnik, megtalálni azokat az ételeket és italokat, amiket aggodalom nélkül fogyaszthatunk nem kis feladat. Ha pedig ezen túl lennénk, meg lenne a tuti recept, azzal sem árt tisztában lenni, mi azoknak a megfelelő módú fogyasztása: milyen technológiával készítik el és milyen hőmérsékleten fogyasztjuk. Komoly betegségek kerülhetőek el, ha nem szeretjük olyan forrón.
A mindmegette.hu a napokban közölt egy kutatást, melynek eredményei szerint a túlzott mértékben való forró ital fogyasztás komoly kockázatot jelent az egészségünkre. Konkrétan a nyelőcsőrák kialakulásának esélyét növeli meg, ami lássuk be, egyáltalán nem veszélytelen daganatos betegség. De lássuk, hogy is árt a szervezetünknek a forró kávé?
Daganatos betegséget okozhat a forró kávé
A népszerű gasztronómiai témákat is feldolgozó lap beszámolója szerint egy nagyszabású, több mint 450 000 brit résztvevő bevonásával készült felmérés szerint a túl forró italok – különösen a tea és a kávé – rendszeres fogyasztása jelentősen növelheti a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát.
- A 12 éven át tartó vizsgálat kimutatta, hogy akik naponta nyolc vagy annál több csésze forró italt – leginkább kávét vagy teát – fogyasztottak el, azoknál hatszor nagyobb eséllyel alakult ki náluk nyelőcső laphámsejtes karcinóma (ESCC), mint azoknál, akik nem fogyasztottak forró italokat.
- A vizsgálat során arra is megkérték a válaszadókat, hogy jelöljék meg, hogy milyen hőmérsékleten fogyasztják ezeket a termékeket. A válaszadók 17% a „nagyon forró” kategóriát választotta, 66,5% a „forrót”, 15,3% pedig a „meleget”.
De miért is jelent kockázatot, amikor valaki forrón szereti?
A forró italok fogyasztása azért jelenthet veszélyt, mert a magas hőmérséklet közvetlenül károsíthatja a nyelőcső nyálkahártyáját. Amikor rendszeresen túl forró teát, kávét vagy más italokat iszunk, a hő ismétlődő mikrosérüléseket okozhat a szövetekben. Ezek a sérülések gyulladáshoz, majd a sejtek regenerációjának fokozódásához vezetnek. A gyakori sejtosztódás és a folyamatos irritáció kedvezőtlen környezetet teremt, amelyben nagyobb az esély a DNS-hibák felhalmozódására. Ez hosszú távon elősegítheti a rákos sejtek kialakulását.
A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) is arra a következtetésre jutott, hogy a 65 °C-nál forróbb italok fogyasztása „valószínűleg rákkeltő az emberre nézve”. Fontos azonban megjegyezni, hogy önmagában a forró ital nem okoz nyelőcsőrákot, hanem a kockázatot növeli, különösen, ha más tényezőkkel – például dohányzással, alkoholfogyasztással vagy refluxbetegséggel – társul. A veszély tehát a hőhatás okozta ismételt nyálkahártya-károsodásból fakad, amely a nyelőcsőrák egyik rizikófaktorává válhat.
Ha mindenképpen felfrissülnék, válasszunk más alternatívát!
Ha mindenképpen élénkülnék a legegyszerűbb az – ha persze nem tudunk megválni a fekete méregtől –, hogy ne igyuk forrón a kávét. De, ha már egészség, és mi ugye nagyon szeretnék azok lenni és száz évig élni, akkor itt van egy nagyon jó alternatíva a dietetikustól. – A legkiválóbb élénkítő hatású ital a zöld tea, azon belül is pedig a matcha tea. Sokkal jobban üt, és nem kell forrón fogyasztani. Hidegen is abszolút megteszi a jótékony hatását. Javaslom még a víz fogyasztás növelését, hiszen az is élénkít. A kókuszvizet is dicsérik még, én magam azt nem próbáltam, de lehet érdemes kipróbálni – mondta el Hartmann Tímea, kaposvári dietetikus.