Drámai döntést hoztak: 80 év után bezár a város legrégebbi péksége

Szélsebesen elterjedt a hír a helyi vásárlók körében, sokan megdöbbenve vették tudomásul, hogy a méltán népszerű és kedvelt kaposvári pékség bezár.

Pojtner János: októbertől bezár a pékségünk

Fotó: Lang Róbert

Betegség, kórházi ápolás, egészségügyi okok, döntés - a vevők is sajnálkoznak

– Váratlan betegség miatt döntöttünk így – mondta csütörtökön a Sonline.hu-nak Pojtner János, a kaposvári Pojtner Pékség tulajdonosa. – Egészségügyi okok miatt szeptember elejétől az egyik régi munkatársunk nem dolgozik nálunk, s a múlt héten a feleségem súlyosan megbetegedett, jelenleg is kórházban ápolják. Sok vevő is értesült már erről, mindenki sajnálkozik és gyógyulást kíván neki. Ez egy dráma.

Három generáció óta működő vállalkozás

Kaposvár legrégebbi péksége, 1945 óta működik. A 3 generáción át üzemelő családi vállalkozás még mindig a hagyományos kovászos eljárással készíti termékeit – olvasható a közösségi oldalukon. A 78 éves Pojtner János azt mondta: mivel kisvállalkozásukban eddig is eleve kevesen dolgoztak, ezért a fiával úgy döntöttek, hogy október elsejétől bezárják a pékséget. Családi vállalkozásként jelenleg nem tudják folytatni a munkát.

80 év után október elsejétől bezár ez a pékség!

A pékséget Pojtner János édesapja 80 éve, 1945-ben alapította, s kezdetben a Kisfaludy utca 46. alatt dolgoztak, egészen 1957-ig. Abban az időben házi kenyeret sütöttek, később a Zrínyi utcában működött a vállalkozás, majd 1971-ben épült meg a ma is közismert Kossuth Lajos utcai Pojtner Pékség. Pojtner János a kaposvári Táncsics Gimnázium elvégzése után 54 éve kezdett dolgozni, míg az 51 esztendős pékmester fia 34 éve.

– Szombaton nyitunk ki utoljára, a vevők akkor még vehetnek az évtizedek alatt megkedvelt termékeinkből, kenyeret, kiflit, zsemlyét és perecet is – hangsúlyozta Pojtner János. – Az életemet jelenti a pékség, családi vállalkozásunkat sokan ismerik a szakmában, a feladatok elől soha nem futottunk el, de most a legfontosabb, hogy a feleségem meggyógyuljon és mellette akarunk lenni.