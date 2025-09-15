szeptember 15., hétfő

Kopott vízibiciklik vigyázzák a bezárt balatoni hotel elfeledett világát

Címkék#Urbex#balatoni hotel#vízibiciklik#Csaba Végh#plüssfotel#család

A kertben elárvult vízibiciklik tanúskodnak a régi nyarakról. A bezárt balatoni hotel minden szeglete arról árulkodik, hogy valaha vidám családoknak adott otthont, ma viszont rejtély, miért áll üresen. Az „Urbex képek és mozgóképek” csoportban Végh Csaba fotós mutatta be a saját partszakasszal rendelkező szálloda képeit.

Sonline.hu

A bezárt balatoni hotel urbex fotói egyszerre idézik meg a múlt nyarainak hangulatát és mutatják be a hanyatlás szomorú valóságát. A kertben két régi vágású vízibiciklit is láthatunk. Az épület  falai között pedig ma is ott sorakoznak a piros plüssfotelek, a mennyezetről régi fehér burás lámpák lógnak. Az esztergált fa lépcsők mintha egy hetvenes évekbeli film díszletébe vezetnének. A padlástérben kiságyak porosodnak, amelyek egykor a családok kényelmét szolgálták. A szobákban konvektorok és ágyneműk árulkodnak a valaha gondosan berendezett terekről, egymásra halmozva pedig képcsöves tévék és tranzisztoros rádiók hevernek.

bezárt balatoni hotel
A bezárt balatoni hotel belső berendezése épségben megmaradt
Forrás: Facebook/Csaba Végh

Nincs jövője a bezárt balatoni hotelnek

A filagória alatt körpult várja a soha vissza nem térő vendégeket, akik itt ihatták meg korsó csapolt sörüket vagy koktéljukat. Az ebédlőben még mindig ott állnak az asztalok és a székek, a falakon a festmények, az ablakokon kopott redőnyök és függönyök lógnak. A melegítőkonyhában egy kotyogó kávéfőző várja, hogy valaki újra használatba vegye.
— Ezeket kár az enyészetnek hagyni. A bútoroknak elég lenne egy kis kárpittisztítás, az épületnek pedig egy alapos nagytakarítás — írta egy hozzászóló. A hotel múltjáról azonban semmit sem tudni, és az sem világos, miért hagyták magára az épületet. 

Kopott vízibiciklik vigyázzák a bezárt balatoni hotel elfeledett világát

 

 

