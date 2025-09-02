szeptember 2., kedd

Bőgés

Kerekiben esett az első nagy somogyi bika az idén

Címkék#szarvasbika#Szántódi Erdészet#agancs

Elkezdődött a szarvasbőgés Somogyban. Ennek ékes bizonyítéka az a kilenc kiló trófeasúlyú bika, amely a minap esett a Szántódi Erdészet területén Kerekiben. A brutális méretű szarvasbikát egy magyar vadász hozta terítékre.

Koszorus Rita
Kerekiben esett az első nagy somogyi bika az idén

Fotó: Szigeti Edit/Sefag Zrt.

Megkezdődött a szarvasbőgés Somogyban. A SEFAG Zrt. szántódi vadászterületéhez tartozó Kerekiben lőtt ki egy vendégvadász egy koros szarvasbikát. Az esetről, és arról, hogyan került célkeresztbe a bika, a társaság közösségi oldalán Uracs István kerületvezető vadász számolt be.

hatalmas bika a terítéken
Hatalmas bika került terítékre Szántód közelében. Forrás: SefagHunting 

Meglepő dolgot tett a bika

Napokig járt ki a bőgőhelyre a kerületvezető vadász, ahol a bika 4-5 tarvaddal tartózkodott és bőgött. – Előző este sokáig figyeltem, a legelő mellett két les is van, és az egyikről egész közelről szemügyre tudtam venni, noha egészen későn, már-már sötétben jelent meg, mesélte a vadász. 
Az akácerdővel határos legelőre másnap a vendéggel ment ki, aki egy magyar vadász volt. – Úgy döntöttem, nem arra a lesre ülünk fel, ahol az előző nap megfigyeltem, hanem inkább dél felé vettük az irányt és ez volt a szerencsénk, mert valóban nem onnan érkezett a bika, ahol az előző este, hanem a dagonya felől jött vissza a legelőre. Lövést nem tudott tenni rá a vendég, mert az erdő alatt már igen sötét volt és csak a körvonalát láttuk a vadnak, de az agancs nagy elágazó középágáról könnyen megismertem, számolt be az elejtésről Uracs István. Ezt követően a bika olyat tett, amire a vadászok nem számítottak: elindul a les felé, éppen velük szembe. Amikor már csak 50-60 méter választotta el a 12 évesre becsült gímbikát a lestől a vendégvadász egyetlen jól irányzott lövéssel elejtette. 

A beszámoló szerint érett, rövid, kb méteres aganccsal rendelkezett a vad, a középágak alatt vastag, ellaposodott szárakkal. Az agancs töve is erős volt, ezért a trófea tömegét 9 kilósra becsülték. 

 

