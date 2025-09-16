szeptember 16., kedd

Odafigyelés

Erre a ház körüli munkára készülsz? Vigyázz, könnyen repülhet a 100 ezres bírság!

Szebbnél szebb kertek pompáznak Somogyban is. Ősszel azonban sok levél gyűlik össze, ám kifizetődő betartani az előírásokat: hamar jöhet a 100 ezer forintos bírság.

Harsányi Miklós

Ilyenkor rengeteg levél gyűlik össze a kertekben, amivel kezdeni kell valamit, akár el is égetheted, de csak ha betartod az erre vonatkozó szabályokat – különben súlyos bírság jöhet a tulajnak. 

Sok levél gyűlik össze a kertekben, akár el is égetheted, de csak ha betartod a szabályokat – különben súlyos bírság érkezhet
Kerti hulladék, avar, égetés és szabályok – ünnepnapok kivételével zajlik a munka

A lehullott faleveleket el lehet égetni, de csak akkor érdemes, ha ismered az erre vonatkozó szabályokat, amelyeket a Lakáskultúra gyűjtött össze.
2021. január 1. óta a zöld hulladék égetése országosan tilos. A törvénykezés azonban a települések vezetésének ad egy kiskaput: az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják az avar és a kerti hulladék égetését. Belterületi ingatlanok esetén az önkormányzat rendeletében szabályozhatja, feltételekhez kötve engedheti az avar és kerti hulladékok égetését. Általában két időszakot biztosítanak erre: minden évben március 1-től április 30-ig, valamint október 1-től november 30-ig – ünnepnapok kivételével – előre meghatározott napokon.

Vigyázz, könnyen repkednek a 100 ezres bírság, mutatjuk, mire ügyelj!

  • Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen szabad, zárt kerten belül.
  • A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető (mások mellett műanyag, gumi, festék vagy vegyszer)!
  • Szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani!
  • A füstképződés csökkentése érdekében az avart, növényi- és kerti hulladékot szárítani kell, és az eltüzelés csak kis adagokban történhet.

Aki megszegi a szabályokat, azt környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, illetve tűzvédelmi bírsággal sújthatják, ami minimum 100 ezer, ha viszont a tűz elterjed és tűzoltók bevonására is szükség van, akkor akár 3 millió forint is lehet.

Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni

– Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet értelmében tilos belterületen, valamint külterületi zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve ha azt más jogszabály - így különösen önkormányzati rendelet - megengedi – derült ki a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) a Sonline.hu-hoz hétfőn eljuttatott tájékoztatójából.

  • Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat rendeletében engedélyezte az égetést, fontos betartani az alapvető tűzvédelmi szabályokat: a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, veszély esetén azt azonnal oltsuk el.
  • Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról, mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kéziszerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani. 
  • Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
  • Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Van olyan tevékenység, amit előre be kell jelenteni

– Fontos, hogy az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni – hívta fel a figyelmet az SVKI. Azt is közölték: a bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. 

Somogy: őszi levél a lakosságnak

– Bolháson helyi önkormányzati rendelet szabályozza a zöld hulladék égetést, amely nem írja felül az országos tűzgyújtási tilalmat – közölte hétfőn Szabó Bence László polgármester. Hozzátette: a településen az elmúlt években ezzel kapcsolatban nem volt gond. Az idei őszi szezon előtt a lakosságnak tájékoztató levelet küld ki az önkormányzat, melyben a zöldhulladék égetésre vonatkozó főbb előírásokra hívják fel a figyelmet. 
Varjas András, Taszár polgármestere hétfőn elmondta: az avarégetést helyi rendelettel szabályozzák. Ősszel, illetve tavasszal 2-2 napot lehet égetni, plusz egy-egy esőnapot is beiktattak. Minden egyéb esetben a lakosságot komposztálásra, illetve ingyenes, házhoz menő zöldhulladék-szállításra ösztönzik.
– 2025 őszén október 30-án és november hatodikán lehet avart és kerti hulladékot égetni –  tájékoztatott  a polgármester.  – Akik ettől eltérő időpontban égetnek, azok súlyos büntetést fizethet. 
A közelmúltban egy bírságot szabott ki a  hatóság, 2021-ben egy családi háznál begyújtották ősszel a zöldhulladékot, ami három napon  át parázslott. Egy másik esetben a szomszédok oltották el a felügyelet nélkül hagyott tüzet.


 

 

