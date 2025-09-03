szeptember 3., szerda

Örülhetnek, hogy csak ennyit

55 perce

Elmaradtak a közbeszerzések Siófokon, közel 19 millió forint bírságot kapott a város

Összesen több mint 300 millió forint értékű szabálytalan beszerzés ügyében négy határozatot hozott a Közbeszerzési Döntőbizottság. Közel 19 millió forint bírságot szabtak ki a siófoki önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő cége, a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. (SVÜT) ellen.

Krausz Andrea
Fotó: Krausz Andrea

Ahogy arról a Sonline.hu 2025 februárjában beszámolt, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága eljárást folytatott a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. (SVÜT) ellen. A Becsülettel Siófokért egyesület színeiben megválasztott Lengyel Róbert polgármester elismerte, hogy ő maga még tavaly indított belső ellenőrzést a SVÜT-nél, és a vizsgálat jogsértéseket vélelmezett, amelyek a közbeszerzési törvény megsértésének a gyanúját vetették fel. A gyanú – úgy tűnik – beigazolódott, a Közbeszerzési Döntőbizottság ugyanis 2023-as, illetve 2024-es keltezésű szerződések esetében a közbeszerzési szabályok megszegését állapította meg, és bírságot vetett ki – számolt be róla Facebook oldalán maga Lengyel Róbert.

Bírság
Bírság elmaradt közbeszerzések miatt Siófokon
Fotó: Krausz Andrea

Négy határozatban több szerződés – jön a bírság a közbeszerzések elmulasztása miatt Siófokon

– Négy határozatban több szerződést vizsgálva hozott döntést, és szabott ki bírságot  a Közbeszerzési Döntőbizottság. A dokumentumok szerint a szabálytalan beszerzések összértéke meghaladja a 300 millió forintot – mondta a Sonline.hu-nak Tóth Gergely, a Siófoki Képviselő-testület fideszes tagja, aki egyébként az előzős ciklusban nem volt képviselő.  – Az új testület magalakulása után, ősszel, az első pénzügyi bizottsági ülésen került elő a téma, miután a polgármester tavaly nyáron elrendelt egy belső ellenőrzést. A pénzügyi bizottság ezt értékelte, majd több egyeztetés után a képviselő-testület elé vitte az ügyet. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a cégnek önbevallással kell a szabálytalan beszerzést a Közbeszerzési Döntőbizottság elé tárnia. A bizottság viszont jelezte a cégnek, hogy az önbevallás elkésett. 

Feltételezhetően párhuzamosan más bejelentés is érkezhetett – akár lakossági, akár más forrásból –, de ez nem derült ki egyértelműen. A hatóság azonban eljárást indított, és végigvitte a folyamatot – 

mondta Tóth Gergely. 

Méltányos összeg

Hozzátette, nagyon méltányos határozat született a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről, mivel az ilyen súlyú ügyekben a bírság akár az ügyérték 30 százaléka is lehetett volna, tehát 100 millió forint körüli összeg. – Feltehető, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság azért gyakorolt méltányosságot, mert a SVÜT önbevallással és önellenőrzéssel is jelezte a szabálytalanságot. Ez persze csak feltételezés, de szerintem ez szerepet játszhatott – vélekedett a fideszes képviselő. Mint mondta, az interneten megjelent cikkek szerint a közbeszerzés elhagyásának oka az lehetett, hogy a turisztikai szezon kezdete és a közelgő önkormányzati választások miatt sietni kellett a munkálatokkal. A Rózsakert keleti felének felújítását a Siófoki Városüzemeltetési és Temetkezési Kft. úgy végezte, hogy nem írtak ki közbeszerzési eljárást, pedig annak volumenéből adódóan ez törvényi kötelezettség lett volna.

A bírság ellen jogorvoslattal lehet élni, melynek meghozataláról Lengyel Róbert polgármester későbbb ígért tájékoztatást a közösségi oldalán.

 

 

