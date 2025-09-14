szeptember 14., vasárnap

Odafigyelés

2 órája

Ha nincs ez a házadban, nagyon megbüntethetnek

Nincs itt kivétel, ezt nem lehet elhanyagolni. Repkednek az 50 ezres bírságok, kifizetődő betartani a szabályokat.

Harsányi Miklós
Fotó: Dodó Ferenc

Persze, a legtöbb épületen ott virít, ám akad, ahol sehogyan sem lehet látni, pedig nincs kivétel minden lakóházon jó helyen láthatónak kell lenni a házszámnak – ha nincs minden rendben, könnyen repkednek a bírságok. 

Mentők, rendőrök, tűzoltók: fontos a házszámtábla, a jogszabályok rögzítik a teendőket

Egy egyszerű házszámtábla hiánya komoly következményekkel járhat: a mentők, rendőrség és tűzoltók munkáját is akadályozhatja. A jogszabályok szerint minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszám jól látható kihelyezéséről. A mulasztásért akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak.

 

Repkednek az 50 ezres bírságok, de van egy biztos megoldás:  így úszhatod meg a brutális büntetést!

Hogyan kerülhetjük el a bírságot?

  • új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki,
  • címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,
  • házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,

Egy jól látható házszámtábla akár pár ezer forintért beszerezhető. A gondos kihelyezéssel elkerülhetjük az akár 50 ezer forintos helyszíni vagy 150 ezer forintos közigazgatási bírságot.

 

Házszámtábla csere: indul az őszi program

Ballér István, somogyjádi Ballér Kerítés Építő Kft. munkatársa pénteken közölte: ha az ügyfél kéri, akkor a házszámot és a postaládát is felszerelik a kerítésre, s a házra. Hangsúlyozta: komoly büntetés szabhatnak ki azoknak, akik nem tesznek eleget az előírásoknak. S ezzel együtt az is lényeges, hogy a cégek megfelelően feltüntessék a vállalkozás telephelyével kapcsolatos feliratot az épületen.

Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója azt mondta: az összes épületükön van házszám, de akad olyan, ahol ideiglenesen, nyomtatott lapot raktak ki. Ezek helyett hamarosan falra rögzített táblát helyeznek el, a csere ősszel lesz. 

– A mentők, az orvos miatt is fontos, hogy messziről is jól látható legyen a házszám, így mindenhová könnyen oda találnak – mondta az ügyvezető igazgató. – A  lakásszövetkezetünkhöz  összesen 48 ház tartozik, s jelenleg csaknem 2500-an élnek az épületekben.

 

 

