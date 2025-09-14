Ha nincs ez a házadban, nagyon megbüntethetnek

Persze, a legtöbb épületen ott virít, ám akad, ahol sehogyan sem lehet látni, pedig nincs kivétel minden lakóházon jó helyen láthatónak kell lenni a házszámnak – ha nincs minden rendben, könnyen repkednek a bírságok.

Jó helyen láthatónak kell lenni a házszámnak, különben repkednek a bírságok

Mentők, rendőrök, tűzoltók: fontos a házszámtábla, a jogszabályok rögzítik a teendőket

Egy egyszerű házszámtábla hiánya komoly következményekkel járhat: a mentők, rendőrség és tűzoltók munkáját is akadályozhatja. A jogszabályok szerint minden ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni a házszám jól látható kihelyezéséről. A mulasztásért akár 150 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak.

Repkednek az 50 ezres bírságok, de van egy biztos megoldás: így úszhatod meg a brutális büntetést!

Hogyan kerülhetjük el a bírságot?

új építmény esetén a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül a házszámtáblát jól láthatóan nem helyezi ki,

címváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül nem gondoskodik az új címnek megfelelő házszámtábla jól látható kihelyezésről,

házszámtábla pótlását legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül nem teszi meg,

Egy jól látható házszámtábla akár pár ezer forintért beszerezhető. A gondos kihelyezéssel elkerülhetjük az akár 50 ezer forintos helyszíni vagy 150 ezer forintos közigazgatási bírságot.

Házszámtábla csere: indul az őszi program

Ballér István, somogyjádi Ballér Kerítés Építő Kft. munkatársa pénteken közölte: ha az ügyfél kéri, akkor a házszámot és a postaládát is felszerelik a kerítésre, s a házra. Hangsúlyozta: komoly büntetés szabhatnak ki azoknak, akik nem tesznek eleget az előírásoknak. S ezzel együtt az is lényeges, hogy a cégek megfelelően feltüntessék a vállalkozás telephelyével kapcsolatos feliratot az épületen.

Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója azt mondta: az összes épületükön van házszám, de akad olyan, ahol ideiglenesen, nyomtatott lapot raktak ki. Ezek helyett hamarosan falra rögzített táblát helyeznek el, a csere ősszel lesz.

– A mentők, az orvos miatt is fontos, hogy messziről is jól látható legyen a házszám, így mindenhová könnyen oda találnak – mondta az ügyvezető igazgató. – A lakásszövetkezetünkhöz összesen 48 ház tartozik, s jelenleg csaknem 2500-an élnek az épületekben.