Világhírű lett a bolhói művész

Somogy kincsei között kutakodva mindig találunk egy gyöngyszemet, egy igazi ritkaságot. Bolhó, Dél-Somogy egy kis települése nem csak erős embereket, és jószívű angyalokat rejteget, de igazi művészi vénával megáldott tehetségek is élnek a településen. Jádi Ferenc, bolhói művész alkotásai Svéd és Írországot is megjárták már, de volt, hogy nászajándékban készített festményt felkérésére.

A bolhói művész egy alpesi kirándulását is megörökítette egy festményén

Fotó: Jádi Ferenc

A bolhói művész alkotásai bejárták Európát

Jádi Ferenc egészen fiatal korában, még általános iskolában foglalkozott már művészettel, rajzpályázatokon többször is kiváló eredménnyel szerepelt. Nagyon szeretett vízfestékkel is dolgozni, a legtöbb szabadidejét rajzzal vagy festéssel töltötte. – Már gyerekként sokat foglalkoztam a rajzolással, már akkor nagyon közel állt hozzám az alkotás vágya. Az iskolai rajzpályázatokon mindig szerepeltem és általában jó eredménnyel. Azonban, ahogy az iskolából kikerültem a munka világába, sajnos teljesen eltűnt az életemből az alkotás, egészen nyugdíjazásomig, akkor aztán fordult minden, és újra ecsetet ragadtam – mondta el Jádi Ferenc, bolhói festőművész.

Jádi Ferenc hosszú évekig a TSZ alkalmazásban állt, termelésirányítóként, majd a szövetkezetek összevonása után elhagyta az agár szférát és tűzoltónak állt Barcson. – Közel 20 évig voltam tűzoltó, aztán onnan mikor nyugdíjba mentem, megint egy csomó időm lett, és így kanyarodtam vissza a festéshez. Tanulni igazából soha sem tanultam a festést, tehát nincs képzőművészeti végzettségem, de amit tudtam, azt igyekeztem magamba szívni akár szaklapokon vagy más folyóiratokon keresztül. Legtöbbször tájképeket festek, amiben sokszor jelentetek meg emberi alakokat is. Kirándulásaim alkalmával gyűjtők képeket, amelyeket később megfestek – mesélte a művész.

Jádi Ferenc egyik kedvenc témája a paraszti élet ábrázolás

Fotó: Jádi Ferenc

A tájkép mellett sok ábrázoló festmény is készül, ami leginkább a paraszti életet mutatja be. – A környék tájairól festek sokat, amibe néha beépítek némi képzeletbeli részt is. Ezen kívül szeretem lefesteni a paraszti élet részleteit is. Csoportos kiállításokon több munkám is szerepelt, és sok munkám került ki külföldre is, mint például Svéd, Ír vagy Németországba éppen – tette hozzá Jádi Ferenc.