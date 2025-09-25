szeptember 25., csütörtök

Bontják az aszfaltot, félpályás útlezárás lesz az Anna utcában

A kaposvári közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kéri a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

Kaposváron az Anna utca 6. szám előtti szakaszon szeptember 29-én, hétfőn 8 és 12 óra között aszfaltbontási és aszfaltozási munkálatokat végeznek a szakemberek. A bontott anyag elszállítása miatt a forgalom félpályán haladhat. A munkálatok ideje alatt a közlekedés biztosított, azonban a szállítójárművek munkaterületre való beállásakor rövid forgalomkorlátozásra kell számítani. A lakosság türelmét és megértését kérik az érintett időszakban.

 

