Böröndi Gábor: Magyarországot nem lehet kikerülni – Kaposváron tartott előadást a vezérkari főnök

Izgatottan várták a gépészes kadétok a Honvéd Vezérkar főnöke érkezését, hiszen tele voltak kérdésekkel. Böröndi Gábor látogatása azért volt is izgalmas a fiatalok számára, mert ő is kaposvári diák volt egykor, s katonai pályáján a csúcsig ért...

Böröndi Gábor beszélt a diákoknak a geopolitikáról.

Tulajdonképpen ez egy különleges meglepetés, mivel mi vagyunk az iskola, amelyiket az a megtiszteltetés ért, hogy a vezérezredes úr ellátogatott hozzánk.

– mondta Róth Benjámin, tizenegyedikes kadét. – Ő tényleg egy akkora példa és olyan motiváló a pályája, hogy fantasztikus lehetőség vele találkozni. Az pedig, hogy ő kaposvári, abszolút motiváló – tette hozzá diáktársa, Pálos Anna.

Böröndi Gábor beszélt a diákoknak a geopolitikáról és arról, hogy milyen hatása van a világban zajló folyamatoknak a mindennapi életünkre, de arról is, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie a modern haderőnek. – Hazánk kulcsfontosságú a kontinensen, hiszen fő közlekedési útvonalak futnak át rajtunk, de ha megnézzük a történelmet, mindig itt húzódtak frontvonalak. Magyarországot nem lehet kikerülni, nem osztom meg a NATO terveket veletek, mert nem tehetem, de bizony mi a Észak-atlanti Szerződés Szervezete számára is fontosak vagyunk – mondta a vezérezredes.

A kaposvári származású katonai vezető arról is beszélt, hogy manapság az információs hadviselés a jellemző, amely ellen a katonák fel vannak vértezve és a kadét programban résztvevő diákok is iránytűt kapnak.

– A lényeg az, hogy mindig kételkedjetek, hívta fel a fiatalok figyelmét Böröndi Gábor. Akitől kérdezhettek is a tanulók az előadás végeztével. A kaposvári kadét tanulók arról érdeklődtek, hogy mi lett volna Böröndi Gábor, ha nem áll katonának. De elárulta, hogy ő mindenképpen ezt a hivatást szerette volna, ugyanis édesapja is katona volt.

Külföldi missziók is tanították Böröndi Gábort

Egyértelmű volt számára, hogy ezen az úton indul majd el, amelyből kellemes és kihívásokkal teli élményeket is megosztott a kaposvári diákokkal előadása során – A külföldi missziók által kitágult számomra a világ, sokat tanultam a katonai hivatásról és kulturálisan is tisztább képet kaptam, gyakoroltam az idegen nyelvet.

Ez a katonai hivatás szép oldala, tette hozzá.

– A fiatalok utánpótlása a Magyar Honvédség szempontjából kiemelt kérdés. Kaposvár és környéke mindig is katonavidék volt. Én magam is innen származom, és fontosnak tartom, hogy minél több fiatal válassza a katonai pályát.