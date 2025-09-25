Megszökött egy rab a kaposvári börtönből

Sárközi Sándor sikeresen megszökött a börtönből, ám a rendőrök és tűzoltók összefogásának köszönhetően végül rábeszélés után lemászott a fáról. Az eset mögött azonban nem egyszerű szökési kísérlet állt, ő ugyanis egyáltalán nem akart elmenekülni, célja sokkal inkább a figyelem felhívása volt, a börtönbüntetés állítólagos téves kiszabása miatt.

Börtönbüntetés után fa tetején, sérült lábbal

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Börtönbüntetés ok nélkül?

Nem megszökni akart, csak felhívni magára a figyelmet. Már négy hónapja ült a börtönben, és azóta senki nem hallgatta meg. Ráadásul ártatlanul tartóztattak le, állítása szerint. Az eset a börtönben kezdődött, ahol Sárközi Sándor – akit lopás és erőszakos közösülés gyanúja miatt tartottak fogva, bár bírósági ítélet még nem született – hirtelen döntést hozott. Amikor az egyik őr hátat fordított, Sárközi átmászott a börtön falán, átlépett a szögesdróton, majd leugrott a fal túloldalára. Bár a landolás során eltörte a lábát, sikerült eljutnia a templom kertjébe, ahol felkapaszkodott a három fenyőfa közül a középsőre.

A helyszínre érkezett börtönőrök, nyomozók és tűzoltók összefogtak, hogy rábeszéljék őt kényelmetlen helyzetének feladására, és másfél órán keresztül tárgyaltak vele a fán ülve. A férfi azonban makacsul kitartott, mígnem egy láncfűrész megérkezése, illetve a fájdalmai miatt végül önként lemászott a fáról, mielőtt az erőszakos beavatkozásra sor került volna.

Megérkezett a különleges mentőeszköz a fán ragadt rabhoz

Fotó: Somogyi Hírlap archív

Az eset sokakban felvetette a kérdést, vajon milyen helyzetben vannak azok, akiket még ítélet előtt börtönöznek be, és milyen hatása lehet az elzárásnak egy ártatlannak tartott emberre. Sárközi nyilatkozata alapján ugyanis nem a menekülés, hanem a meghallgatás hiánya késztette arra, hogy így cselekedjen.

A Somogyi Hírlapnak adott interjújában a férfi megerősítette, hogy célját elérte, legalábbis ő így érezte, ám a börtönőrök és nyomozók arcán egészen más tükröződött.