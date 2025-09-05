Kés, fegyver, fél tégla – sörrel öntötték le a kalauzt, újabb támadás történt egy vonaton

Ma újabb támadás érte a MÁV-csoport közfeladatot végző munkatársát – újabb elképesztő történetet osztott meg a társaság, időről-időre akadnak olyan utasok, akik brutálisan balhéznak.

Veszélyes üzem: egyes utasok továbbra is brutálisan balhéznak

A munkatársak közfeladatot ellátó személyek, a bántalmazás börtönbüntetéssel járhat

– A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is – közölte péntek délután a MÁV-Csoport. – Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.

Kés, fegyver, fél tégla, fejsérülés: brutálisan balhéznak az utasok

Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain. Egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járatunk mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra.

– Gyöngyösorosziba közlekedő járatunk vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért kollégánk nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait – tájékoztatott a társaság. – Salgótarjáni helyi járatunkra két, egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz-vezető távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Ónodról Miskolcra tartó járatunkon, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. Kollégánk 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.

Somogy: három alkalommal volt támadás

– Tavaly egész évben két, az idén eddig már három alkalommal érte támadás a MÁV-Start jegyvizsgálóit Somogyban – közölte lapunkkal a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. 2023-ban egy tettleges bántalmazás történt a Székesfehérvár–Siófok–Fonyód–Nagykanizsa–Gyékényes vonalon és egy tettleges becsületsértés a Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon. 2024-ben a balatoni vonalon két, a kaposvárin egy tettlegesség fordult elő.