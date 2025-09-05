szeptember 5., péntek

Helyi közélet

1 órája

Kés, fegyver, fél tégla – sörrel öntötték le a kalauzt, újabb támadás történt egy vonaton

Az idén már 113 alkalommal támadtak kollégáinkra agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak – számolt be péntek délután a MÁV-csoport. A társaság célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül, ám egyes utasok továbbra is brutálisan balhéznak.

Harsányi Miklós
Fotó: Nagy Balázs

Ma újabb támadás érte a MÁV-csoport közfeladatot végző munkatársát – újabb elképesztő történetet osztott meg a társaság, időről-időre akadnak olyan utasok, akik brutálisan balhéznak.

A munkatársak közfeladatot ellátó személyek, a bántalmazás börtönbüntetéssel járhat 

– A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak leggyakoribb formái a szóbeli fenyegetések, a fizikai bántalmazások, a különböző sérülés okozására alkalmas tárggyal történő dobálások és sajnos a késsel történő támadások is – közölte péntek délután a MÁV-Csoport. –  Ezekkel az erőszakos támadási formákkal leggyakrabban a vasúton szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók találkoznak, de mind gyakrabban előfordul az autóbusz-vezetők munkavégzése során is.

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd - Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), illetőleg 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok) továbbá a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében valósult meg. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.

 

Kés, fegyver, fél tégla, fejsérülés: brutálisan balhéznak az utasok

  • Az idei nyáron több drasztikus eset is történt a MÁV-csoport járatain. Egyik székesfehérvári helyi VOLÁN járatunk mellé érő, nagy sebességgel érkező gépkocsiból egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek az autóbuszra. 
  • – Gyöngyösorosziba közlekedő járatunk vezetőjét egy ittas állapotban lévő személy késsel fenyegette meg, amiért kollégánk nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait – tájékoztatott a társaság. –  Salgótarjáni helyi járatunkra két, egymással dulakodó utas szállt fel. Az autóbusz-vezető távozásra szólította fel őket, ekkor az egyikük fellökte őt, harmadik társuk pedig ököllel támadt kollégánkra. Ónodról Miskolcra tartó járatunkon, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt. Kollégánk 8 napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett.

 

Somogy: három alkalommal volt támadás

– Tavaly egész évben két, az idén eddig már három alkalommal érte támadás a MÁV-Start jegyvizsgálóit Somogyban – közölte lapunkkal a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. 2023-ban egy tettleges bántalmazás történt a Székesfehérvár–Siófok–Fonyód–Nagykanizsa–Gyékényes vonalon és egy tettleges becsületsértés a Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes vonalon. 2024-ben a balatoni vonalon két, a kaposvárin egy tettlegesség fordult elő.

 

A testkamerák felveszik, ha támadás éri a jegyvizsgálókat

Schiszler László, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei Szervezetének tagozatvezetője felháborítónak tartja a dolgozók elleni támadásokat. Kérdésünkre pénteken azt mondta: egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen inzultusok, s van, amikor tettlegességig fajul a dolog.

–  Közfeladatot ellátó dolgozókról van szó, s jó ha az elkövetők tudják, hogy egy-egy ilyen ügy bíróságra kerül – hangsúlyozta. – Lényeges, hogy mindenhol megakadályozzák a balhékat, fontos, hogy a testkamerák felveszik, ha támadás éri a jegyvizsgálókat. 

A tagozatvezető rámutatott: ahogy megjelennek az újabb biztonsági berendezések, feltétlenül szükséges beszerezni a közlekedési társaság dolgozóinak testi épségét védő készülékekből. 

 

