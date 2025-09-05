2 órája
Rövidített menetidő: szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat – fotók
Harmincöt éve nem volt lehetetlen, hogy repülővel érjük el a fővárost. Szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat, sajnos a folytatás elmaradt.
Mosolygó, magabiztos pilóták, kifogástalan repülőgépek – jól indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat, ahogyan erről a Somogyi Hírlap 1990 május elsejei száma beszámolt.
A Budapest-Kaposvár repülőjárat útvonala
A fővárosban szálltak fel és a kaposújlaki reptéren landoltak a gépmadarak.
A légijárat a kísérleti szakban is heti két napon, kedden és pénteken vehető igénybe, hirdették meg.
A MÉM Repülőgépes Szolgálatok Légiforgalmi Egysége nemcsak személyeket szállított, hanem árut is, sőt gyorspostai szolgálatot láttak el.
Országos hálózatot terveztek, még Szekszárdot és Egert is igyekeztek bekapcsolni a a belföldi légiforgalomba.
Rövidített menetidő: szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjáratFotók: Lang Róbert
Meglepő, hogy a rendszerváltás viharos éveiben a gazdasági válságban ilyen nagyívű elképzelésre is jutott erőforrás. Igaz, hogy azóta nemcsak a Budapest-Kaposvár légijárat tűnt el, de a taszári légibázis is bezárta a kapuit.