Rövidített menetidő: szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat – fotók

Mosolygó, magabiztos pilóták, kifogástalan repülőgépek – jól indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat, ahogyan erről a Somogyi Hírlap 1990 május elsejei száma beszámolt.

Kedves utasok, indul a Budapest-Kaposvár repülőjárat

Fotó: Lang Róbert

A Budapest-Kaposvár repülőjárat útvonala

A fővárosban szálltak fel és a kaposújlaki reptéren landoltak a gépmadarak.

Fotó: Lang Róbert

A légijárat a kísérleti szakban is heti két napon, kedden és pénteken vehető igénybe, hirdették meg.

Fotó: Lang Róbert

A MÉM Repülőgépes Szolgálatok Légiforgalmi Egysége nemcsak személyeket szállított, hanem árut is, sőt gyorspostai szolgálatot láttak el.

Fotó: Lang Róbert

Országos hálózatot terveztek, még Szekszárdot és Egert is igyekeztek bekapcsolni a a belföldi légiforgalomba.