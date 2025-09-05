szeptember 5., péntek

Helyi közélet

47 perce

Rövidített menetidő: szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat – fotók

Címkék#légijárat#Kaposvár#Budapest#légibázis#reptér

Harmincöt éve nem volt lehetetlen, hogy repülővel érjük el a fővárost. Szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat, sajnos a folytatás elmaradt.

Kovács Gábor László

Mosolygó, magabiztos pilóták, kifogástalan repülőgépek – jól indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat, ahogyan erről a Somogyi Hírlap 1990 május elsejei száma beszámolt. 

Kedves utasok, indul a Budapest-Kaposvár repülőjárat
Fotó: Lang Róbert
Fotó: Lang Róbert

A Budapest-Kaposvár repülőjárat útvonala

A fővárosban szálltak fel és a kaposújlaki reptéren landoltak a gépmadarak. 

Fotó: Lang Róbert

 A légijárat a kísérleti szakban is heti két napon, kedden és pénteken vehető igénybe, hirdették meg.

 

Fotó: Lang Róbert

 A MÉM Repülőgépes Szolgálatok Légiforgalmi Egysége nemcsak személyeket szállított, hanem árut is, sőt gyorspostai szolgálatot láttak el. 

Fotó: Lang Róbert

Országos hálózatot terveztek, még Szekszárdot és Egert is igyekeztek bekapcsolni a a belföldi légiforgalomba. 

Rövidített menetidő: szenzációsan indult a Budapest-Kaposvár repülőjárat

Fotók: Lang Róbert

 

Meglepő, hogy a rendszerváltás viharos éveiben a gazdasági válságban ilyen nagyívű elképzelésre is jutott erőforrás. Igaz, hogy azóta nemcsak a Budapest-Kaposvár légijárat tűnt el, de a taszári légibázis is bezárta a kapuit.  

 

