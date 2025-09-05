szeptember 5., péntek

Lőrinc, Viktor névnap

Dél-Somogyi Betyárok

4 órája

Sasku és Roskó, a két bulibetyár mindenki nótáját elhúzta a nyáron

Címkék#csokonyavisontai#Roskó#Sasku#dél bulibetyár#szezon#tehetség#nyár#bál

Rettegjetek somogyiak, érkezik a Sasku és Roskó! A két bulibetyár nyáron sem pihent, most pedig már a báli szezonra készülnek.

Dombi Regina
Sasku és Roskó, a két bulibetyár mindenki nótáját elhúzta a nyáron

A két somogyi bulibetyár garantálja a jó hangulatot

Fotó: Sasku

Sasku és Roskó nevei nem lehetnek ismeretlenek a dél-somogyi mulatós tánczene kedvelői számára, a két bulibetyár pedig még lehetőséget sem adott arra, hogy bárki el is felejtse őket a nyáron. Kalányos Sándor és Orsós József, a csokonyavisontai és rinyaújlaki legényei végig nyomták a nyarat, fellépésről fellépésre jártak és asszony nem maradt megtáncoltatás nélkül bulijaikon. A csapat hamarosan kibővül, utánpótlás érkezik a hozzájuk.

buli
Vigyázat, érkezik a két dél-somogyi bulibetyár
Fotó: Sasku

A két somogyi bulibetyár idén nyáron sem pihent

A nyári buliszezon után kaptuk el a két zenészt, akik már most készülnek a báli szezonra. – Az egész nyár a bulikról szólt. Rengeteg megkeresést kaptunk, voltunk keresztelőkön, falunapokon, részt vettük a csokonyavisontai Termál Fürdő Fesztiválján is, de nagyon sok házibuli meghívott vendégei is voltunk – mesélte Orsós József, alias Roskó. 

– Az egész talán azért működik jól, mert szeretjük amit csinálunk, és a visszajelzések alapján jól is csináljuk. Amatőrök vagyunk, de jók. Sokszor van, hogy olyan helyekre hívnak minket vissza, ahol már játszottunk korábban. De ezen a nyáron több ”hozott megkeresésünk is volt”. Ez úgy néz ki, hogy játszunk egy bulin, az valakinek megtetszik és utána elkérik a telefonszámunkat és leegyeztetnek velünk egy következő muzsikálást – mesélte Roskó

A két bulibetyár szinte alig hagyott ki hétvégét a nyáron. Majd minden hétvégén mentek valahova, volt olyan, hogy péntek, szombat és még vasárnap is játszaniuk kellett. – Vannak helyek, ahova rendszeresen visszajárunk és sokszor bizony az utolsó pillanatban derül ki, hogy menni kell. Legyen az éppen vasárnap, ha szólnak, mi megyünk. Így mondjuk nehezebb a hétfői munkakezdés – mesélte a zenész.

Születésnapok, keresztelők, házibulik sztárjai Sasku és Roskó
Fotó: Sasku

Érkezik az utánpótlás

Orsós Józsi nagy büszkén mesélte, hogy hamarosan bővülni fog bandájuk plusz egy fővel. – Kisfiam Martin Isten adta tehetség, és nagyon úgy néz ki, hogy fantasztikus tehetsége van, és nagyon jó lesz élőben. Így hamarosan csatlakozik hozzánk, és akkor már hárman mulattatjuk majd a népet. Továbbra is mulatós tánczenét játszunk, ezt szeretik a leginkább az emberek – mondta el Roskó.

Az idei nyáron voltak már Gyékényesen és még Szentlászlóban is a dél-somogyi bulibetyárok, az ősz beálltával pedig közeledik a báli szezon, ahova ezúttal már az ifjú tehetség, Orsós Martin is elkíséri majd Saskut és Roskót. 

 

 

