2 órája
Bulikra is hívhatjuk a balatoni felnőtt filmes rendezőt
Bulikra is hívhatjuk a felnőttfilmes rendezőt, aki Balatonakarattyán forgatta műveit, amelyek világszerte elismerést hoztak neki.
Programból nincs hiány, a buli folytatódik.
Fotó: Anton Vierietin
Egy nem mindennapi hirdetés látott napvilágot a közösségi médiában, ugyanis Kovács István, a szakmában ismertebb nevén Kovi, egy nem mindennapi szolgáltatást nyújt a megrendelőinek. A világon számos helyen, a szakmában ismerik a mai napig a nevét. A sokak által megosztó iparban tevékenykedő producer most egy új szolgáltatással bővíti a repertoárt. Hívhatjuk őt bulikba, leány- és legénybúcsúkba esetleg kerti partykra, vagy bármilyen rendezvényre, amelyek hangulatát felnőttfilm-sztorikkal, pikáns történeteivel, személyiségével szeretnék feldobni.