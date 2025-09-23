szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Felnőttfilmes szakember

2 órája

Bulikra is hívhatjuk a balatoni felnőtt filmes rendezőt

Bulikra is hívhatjuk a felnőttfilmes rendezőt, aki Balatonakarattyán forgatta műveit, amelyek világszerte elismerést hoztak neki.

Molnár Dániel
Bulikra is hívhatjuk a balatoni felnőtt filmes rendezőt

Programból nincs hiány, a buli folytatódik.

Fotó: Anton Vierietin

Egy nem mindennapi hirdetés látott napvilágot a közösségi médiában, ugyanis Kovács István, a szakmában ismertebb nevén Kovi, egy nem mindennapi szolgáltatást nyújt a megrendelőinek. A világon számos helyen, a szakmában ismerik a mai napig a nevét. A sokak által megosztó iparban tevékenykedő producer most egy új szolgáltatással bővíti a repertoárt. Hívhatjuk őt bulikba, leány- és legénybúcsúkba esetleg kerti partykra, vagy bármilyen rendezvényre, amelyek hangulatát felnőttfilm-sztorikkal, pikáns történeteivel, személyiségével szeretnék feldobni.

 

