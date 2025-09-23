szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Könyvtár

1 órája

Kölcsönkönyv visszajár - nem hiszed el, mennyit fizetett az egyik feledékeny olvasó Kaposváron

Címkék#Takáts Gyula Könyvtár#könyvautomata#határidő#díj

Egy olvasó szeptemberben rendezte tetemes tartozását a könyvtárban. Ha figyelmetlen, netán szétszórt, feledékeny vagy, akár ennyi lehet a büntetés!

Harsányi Miklós

Tanácsos figyelni, hogy a kölcsönzött könyvet mikor kell visszavenni a könyvtárba – aki megfeledkezik a határidőről, abban biztos lehet, hogy a büntetés nem marad el. 

Aki megfeledkezik a határidőről, abban biztos lehet, hogy a büntetés nem marad el
Aki megfeledkezik a határidőről, abban biztos lehet, hogy a büntetés nem marad el
Fotó: MW

Határidő, figyelmetlenség, tartozás, kirívó eset - könyvautomata

Az egyik olvasó szeptemberben csaknem 70 ezer forintos tartozását rendezte Kaposváron. Rázsits Veronika, a Takáts Gyula Könyvtár igazgatója érdeklődésünkre hétfőn elmondta: egyszerre 9 könyvet lehet kölcsönözni három hétre, de ez két alkalommal további 3-3 héttel meghosszabbítható. Ha lejár a határidő, akkor kiadványonként, naponta 35 forint a büntetés. Az  olvasók általában több könyvet vesznek ki, s időnként előfordul, hogy közülük egyesek hosszú hónapokig nem viszik vissza a műveket.

– Nem tömeges a tartozás, de olykor előfordul egy-két kirívó eset – hangsúlyozta. – Megoldást jelenthet a könyvautomata is, oda bármikor vissza lehet vinni a könyvet, s a könyvtár e-mailt is küld a feledékeny olvasóknak.

Kölcsönkönyv visszajár - ha feledékeny vagy, akár ekkora lehet a büntetés!

  •  Az adósok ellen jogi eljárás indulhat, ám rugalmasan állnak minden ügyhöz, nagyobb késedelmi díj esetén részletfizetési lehetőséget lehet igénybe venni. Az elmúlt időszakban az egyik rekorder közel 70 ezer forintot tartozást halmozott fel, ám az illető még peresítés előtt fizetett.
  • Rázsits Veronika arról is szólt, hogy a pedagógusok szeptembertől egyre több gyerekcsoportot hoznak a kaposvári könyvtárba, s a 2025-2026-os tanévben is folyamatosan várják az érdeklődőket. Szeptembertől szombatonként újra nyitva tartanak, rendszeresen szerveznek programokat, legközelebb szerdán Vass Norbert új könyvének bemutatójának ad otthont az intézmény. Az igazgató  közölte: jelenleg Szlavicsek Judit, Náray Tamás és Karády Anna könyvei is megtalálhatóak a leggyakrabban kölcsönzött művek között.  

Borítóképünk illusztráció! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu