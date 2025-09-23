Kölcsönkönyv visszajár - nem hiszed el, mennyit fizetett az egyik feledékeny olvasó Kaposváron

Tanácsos figyelni, hogy a kölcsönzött könyvet mikor kell visszavenni a könyvtárba – aki megfeledkezik a határidőről, abban biztos lehet, hogy a büntetés nem marad el.

Fotó: MW

Az egyik olvasó szeptemberben csaknem 70 ezer forintos tartozását rendezte Kaposváron. Rázsits Veronika, a Takáts Gyula Könyvtár igazgatója érdeklődésünkre hétfőn elmondta: egyszerre 9 könyvet lehet kölcsönözni három hétre, de ez két alkalommal további 3-3 héttel meghosszabbítható. Ha lejár a határidő, akkor kiadványonként, naponta 35 forint a büntetés. Az olvasók általában több könyvet vesznek ki, s időnként előfordul, hogy közülük egyesek hosszú hónapokig nem viszik vissza a műveket.

– Nem tömeges a tartozás, de olykor előfordul egy-két kirívó eset – hangsúlyozta. – Megoldást jelenthet a könyvautomata is, oda bármikor vissza lehet vinni a könyvet, s a könyvtár e-mailt is küld a feledékeny olvasóknak.

Az adósok ellen jogi eljárás indulhat, ám rugalmasan állnak minden ügyhöz, nagyobb késedelmi díj esetén részletfizetési lehetőséget lehet igénybe venni. Az elmúlt időszakban az egyik rekorder közel 70 ezer forintot tartozást halmozott fel, ám az illető még peresítés előtt fizetett.

Rázsits Veronika arról is szólt, hogy a pedagógusok szeptembertől egyre több gyerekcsoportot hoznak a kaposvári könyvtárba, s a 2025-2026-os tanévben is folyamatosan várják az érdeklődőket. Szeptembertől szombatonként újra nyitva tartanak, rendszeresen szerveznek programokat, legközelebb szerdán Vass Norbert új könyvének bemutatójának ad otthont az intézmény. Az igazgató közölte: jelenleg Szlavicsek Judit, Náray Tamás és Karády Anna könyvei is megtalálhatóak a leggyakrabban kölcsönzött művek között.

Borítóképünk illusztráció!