A büntetőfékezés bűncselekmény - robogóval meg még ökörség is
A morcos sofőrök bizony sok mindenre képesek, még akár életek veszélyeztetését is bevállalják a bosszú kedvéért. A büntetőfékezés komoly bírsággal jár, még akár börtönbüntetés is járhat érte.
A büntetőfékezés komoly bírsággal járhat
Fotó: Pesti Tamás
Hogy büntet a magyar? Fékezéssel, csúnyán, beledurranósan. A büntetőfékezés finom szólva is, egy nagyon csúnya dolog, hát még akkor, ha teljesen jogtalan. Bár a magyar törvények büntetik, ha valaki effajta módon próbál revansot venni vélt sérelmein, mégis egyre többen alkalmazzák. Legutóbb egy robogós alkalmazta a technikát, aminek csúnya koccanás lett a vége.
Már robogóval is büntetőfékeznek a magyarok. A módszer igazán aljas és mellette még rendívül veszélyes is. Sokan alkalmazzák mégis, annak tudatában, hogy kőkemény büntetés is járhat érte, ha rajta kapják az elkövetőt.
Büntetőfékezéssel vesznek revansot a morcos sofőrök
Egy Szombathelyen történt eset borzolta fel a közlekedők kedélyeit, amikor is egy robogós büntetőfékezéssel próbálta rendre tanítani a mögötte haladó autóst. Az esetnek koccanás lett vége, a gépjárműben egy nyolc hónapos gyermek is utazott.
A vezess.hu a 112 Press beszámolójára hivatkozva számolt be az esetről, miszerint Szombathelyen egy Toyota a Zanati úton a külső sávban állt a piros lámpánál, a Sas utca kereszteződésénél. A belső sávban álló robogós ételfutár mellé egy másik ételfutár is megérkezett. Amikor a jelzőlámpa zöldre váltott – az autót vezető nő elmondása alapján -, bevágott az induló gépkocsi elé a második robogós, mire a nő fékezett és dudált. A robogót vezető középkorú férfi ezt láthatóan rossz néven vette. A robogós ezután kb. 10 km/órás sebességgel haladt, miközben nem volt előtte forgalmi akadály vagy másik jármű. Ekkor az autós másodszorra is rádudált, mire a robogós behúzta a féket, az autós pedig nekikoccant hátulról.
– A büntetőfékezés olyan szándékos közlekedési manőver, amikor egy jármű vezetője indokolatlanul és hirtelen fékez közvetlenül a mögötte haladó jármű előtt, általában azért, hogy bosszút álljon, megijessze vagy akadályozza a másik vezetőt. Ez a viselkedés rendkívül veszélyes, mert könnyen balesethez vezethet: a hátul haladó járműnek nincs elegendő ideje reagálni, így a ráfutásos ütközés szinte borítékolható – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezető szakoktató.
Pénzbírság, büntetőpontok, de még a hűvösre is mehetsz érte
A KRESZ szerint a járművezetőnek kötelessége úgy közlekedni, hogy másokat ne veszélyeztessen, és fékezést csak indokolt esetben, a forgalmi helyzetnek megfelelően szabad végrehajtani. A büntetőfékezés tehát szándékos szabályszegésnek minősül.
A jog következményei súlyosak lehetnek:
- amennyiben nem történik baleset, a rendőrség szabálysértésként vagy akár közúti veszélyeztetésként értékelheti, amiért pénzbírság, büntetőpont, sőt a vezetői engedély bevonása is kiszabható.
- ha a manőver balesetet okoz, az már bűncselekménynek számít, közúti veszélyeztetés vagy testi sértés minősítéssel, ami akár szabadságvesztéssel is járhat.