A büntetőfékezés bűncselekmény - robogóval meg még ökörség is

Hogy büntet a magyar? Fékezéssel, csúnyán, beledurranósan. A büntetőfékezés finom szólva is, egy nagyon csúnya dolog, hát még akkor, ha teljesen jogtalan. Bár a magyar törvények büntetik, ha valaki effajta módon próbál revansot venni vélt sérelmein, mégis egyre többen alkalmazzák. Legutóbb egy robogós alkalmazta a technikát, aminek csúnya koccanás lett a vége.

A büntetőfékezés komoly bírsággal járhat

Forrás: Vezess.hu

Már robogóval is büntetőfékeznek a magyarok. A módszer igazán aljas és mellette még rendívül veszélyes is. Sokan alkalmazzák mégis, annak tudatában, hogy kőkemény büntetés is járhat érte, ha rajta kapják az elkövetőt.

Büntetőfékezéssel vesznek revansot a morcos sofőrök

Egy Szombathelyen történt eset borzolta fel a közlekedők kedélyeit, amikor is egy robogós büntetőfékezéssel próbálta rendre tanítani a mögötte haladó autóst. Az esetnek koccanás lett vége, a gépjárműben egy nyolc hónapos gyermek is utazott.

A vezess.hu a 112 Press beszámolójára hivatkozva számolt be az esetről, miszerint Szombathelyen egy Toyota a Zanati úton a külső sávban állt a piros lámpánál, a Sas utca kereszteződésénél. A belső sávban álló robogós ételfutár mellé egy másik ételfutár is megérkezett. Amikor a jelzőlámpa zöldre váltott – az autót vezető nő elmondása alapján -, bevágott az induló gépkocsi elé a második robogós, mire a nő fékezett és dudált. A robogót vezető középkorú férfi ezt láthatóan rossz néven vette. A robogós ezután kb. 10 km/órás sebességgel haladt, miközben nem volt előtte forgalmi akadály vagy másik jármű. Ekkor az autós másodszorra is rádudált, mire a robogós behúzta a féket, az autós pedig nekikoccant hátulról.

Büntetőfékezéssel próbált revansot venni a felháborodott robogós

Forrás: Vezess.hu

– A büntetőfékezés olyan szándékos közlekedési manőver, amikor egy jármű vezetője indokolatlanul és hirtelen fékez közvetlenül a mögötte haladó jármű előtt, általában azért, hogy bosszút álljon, megijessze vagy akadályozza a másik vezetőt. Ez a viselkedés rendkívül veszélyes, mert könnyen balesethez vezethet: a hátul haladó járműnek nincs elegendő ideje reagálni, így a ráfutásos ütközés szinte borítékolható – mondta el Vass Tamás, somogyi gépjárművezető szakoktató.