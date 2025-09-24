szeptember 24., szerda

Pánik a belvárosban: rosszul lett a buszsofőr menet közben, egy autós mentette meg az életét

Egy arra járó autós mentette meg a buszvezető életét. Rosszul lett a buszsofőr, nagy volt a pánik a Berzsenyi utcában.

Egy autóbusz, előtte egy személyautó és az előtt mentőkocsi vesztegelt szerdán kora délután a kaposvári Berzsenyi utcában, elfoglalva egy sávot, a buszsofőrért kellett aggódni. Sokan azt hitték, hogy baleset történt, de nem erről volt szó, bár nagy volt a forgalmi akadály, ezért rendőrök érkeztek a helyszínre. 

Rosszul lett a buszsofőr Fotó: Lang Róbert
Megmentették a buszsofőr életét

Rosszul lett a buszsofőr, és az arra járók segítettek rajta, tudtuk meg a helyszínen. 

 

 

A Volán egy másik dolgozója is ott volt, kérdésünkre azt felelte, hogy nem voltak utasok a garázsjáraton, mert tankolni indulhatott. A buszsofőr azonban vezetés közben, ülő helyzetben rosszul lett. 

 

– Félrebillent a feje, és folyt a nyál a szájából – idézte fel a jelentet Gálné Hegedűs Anett, aki észrevette a történteket és azonnal intézkedni kezdett, hívta a mentőket is. – Annak örülök, hogy nincs nagyobb baja...   

 

