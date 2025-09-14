Meglepő, hogy miért keresik a buta telefonokat újra

A buta telefon segíthet a szorongáson, amit a modern ember érez. A Gallup friss felmérése szerint az amerikaiak több mint fele vallotta be, hogy túl sok időt tölt mobilozással, a kutatások azt mutatják, hogy egy átlagos okostelefon-felhasználó naponta 205-ször veszi kézbe az okostelefonját, vagyis az ébren töltött idejében átlag ötpercenként ránéz. A millenniálok ennél is gyakrabban, úgy napi 324-szer. Ez már odáig fajulhat, hogy a képernyőidő miatt nem figyelünk oda emiatt más, fontosabb dolgokra, illetve az emberi kapcsolataink is csorbulhatnak.

A buta telefon újra divatba jöhet

Sokan viszont arról számoltak be, hogy az okostelefon elhagyása, és a nyomógombos, klasszikus készülékek kézbe vétele enyhítette a szorongásos, depressziós tüneteiket, és hozzájárult a koncentrációjuk javításához. Ezért váltanak egyre többen újra buta telefonra, de mivel az okostelefon is nélkülözhetetlen a mai élethez, sokan két készüléket tartanak.

A somogyi tapasztalatok vegyesek

A fiatalok egyáltalán nem keresik a buta telefonokat, de néhány réteg igen, és ezt az igényt a gyártók is észrevették, és igyekeznek kielégíteni, felelte érdeklődésünkre Bándi Zsolt, a kaposvári Teleki GSM szaküzlet vezetője.

– A munkások rájöttek, hogy meló közben kockázatos a drága okostelefonokat használni, mert elejtik ezeket, vagy eldugulhatnak a sziták, töltőcsatlakozók, és költséges a javítás – folytatta a telefonos szakember. – Ezért a melósok inkább buta telefonokat használnak munkaidőben. Másrészt az idősek is szinte mind a régi, buta telefonok hívei. A hozzátartozók ugyan vesznek nekik okostelefonokat, kipróbálják, de általában visszatérnek a megszokott nyomógombos telefonhoz.

Az iskolás korosztály körében viszont szinte ciki a buta telefonok használata, mert a kamaszok kinézik maguk közül azt, akinek ilyen a készüléke. A szülők közül is csak kevesen vannak, akiknek mindegy, hogy milyen telefonon érhetik el a gyereket, főként a kispénzűek vesznek erre a célra buta telefonokat.