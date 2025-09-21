44 perce
Ebben a chili gyáros somogyi családban még a nyolcéves gyerek se bánja, ha csíp
Magyar ember mindent csípőssel eszik, tartja a mondás. És akad bizony olyan chili gyáros család is vármegyénkben, ahol még a nyolcéves gyerek is kacérkodik a csípős paprika fogyasztásával.
Chili gyáros somogyi család
Forrás: Csipi Chili facebook oldala
Egy nagyatádi család közel 16 fajtájú különböző ízű és színű paprikát termel, amiből aztán por, szósz és még savanyúság is készül. Mutatjuk, mitől csíp chili gyáros család paprikája!
Chili gyáros somogyi család borzolja teszi csípőssé a hangulatot
Frühwirth Felícián őstermelő feleségével, Frühwirthné Magyarósi Marianna Fruzsinával 2018 óta foglalkozik chili termeléssel Nagyatádon, amit közösen is dolgoznak fel. A Csipi Chili termelésében és gyártásában pedig már egészen kiskora óta részt vesz gyermekük, Frühwirth Nimród is.
– A termeléstől a feldolgozáson át az értékesítésen keresztül mindent magunk végzünk. Nagyatádon termelünk mindent. 8 éves fiamnak saját veteményese és chilijei is vannak, amelyeket ő maga gondoz. De részt vesz például minden kerti munkában, termékek matricázásában is. Igazi szorgos kis chili rajongó, fogyasztja is az enyhébbeket – mondta el Frühwirth Felícián.
Felícián főállású őstermelő, mellette pedig kistermelő is, így fel is dolgozhatja az általuk megtermelt portékákat. A chili termesztő csak olyan terméket forgalmaz, amelyek alapanyagait a család termelte.
– A világ legcsípősebb fajtáitól 1.600.000+-tól az enyhébb 3-400.000 Scoville értékű chili paprikákig termelünk a saját gazdaságunkban nagyjából 16 fajtát különböző íz és szín variációkban. (A paprikák csípősségét a Scoville-skálán (SHU) mérik, amely a bennük lévő kapszaicin mennyiségét mutatja. Ezt a skálát Wilbur Scoville amerikai kémikus alkotta meg 1912-ben. A skála a legkevésbé csípős paprikáktól (pl. a kaliforniai paprika) a világ legcsípősebb chilikig (pl. a Pepper X) terjed. A magyar erős paprika például 500-1000 SHU).
– Krém, szósz, por, savanyúság formátumban értékesítjük őket piacokon, vásárokon, fesztiválokon és akár háznál is, ha éppen otthon vagyunk – mondta el Felícián.
Minden Csipi Chilinek megvan a maga helye
– Csak saját, általunk kitalált és kikísérletezett receptekkel dolgozunk. Az enyhébb csípősségűek ízesítettek, például gyümölcsösek. Ilyen a meggy, eper, körte, fokhagyma vagy a bbq szószok. A közép kategória nálunk már késheggyel történő adagolású az átlag fogyasztónak, köztük van például az Anyós dühe szószunk, ami kellemesen fűszeres a csípőssége mellett, de van pörkölthöz, halászléhez és babgulyáshoz ajánlott termékünk is. A nehéz tüzéreink a világ legcsípősebb fajtait tartalmazzák, kizárólag 100% natúr chili formátumban – tette hozzá a chilitermelő.
Felmerülhet a kérdés: honnan ered a név?
– A nevünk onnan jött, hogy a családban bármi, ami csípős, azt mi konyhanyelven otthon csak csipinek hívjuk, így nem volt kérdés, mi is lesz a cégnév – mesélte Frühwirth Felícián.
A Csipi Chili Somogy vármegye több kézműves vásárában is megfordult már, a Früwirth család a jövő héten már a KÁN-on várja a chili szerelmeseit.