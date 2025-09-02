3 órája
Akár 1000 forinttal emelkedhet egy doboz cigi ára, az ellenőrizetlen termék rengeteg veszélyt rejt
Példátlan drágulás elé nézhetnek a dohányosok. Akár ezer forinttal is nőhet egyetlen doboz cigaretta ára a dohányboltokban.Bár a NAV időről időre milliárdos tételeket foglal le, a csempészek tovább dolgoznak.
488188720 Képünk illusztráció!
Fotó: Sean Gallup
Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028. január 1-től a cigaretta jövedéki adóját a jelenlegi 90 euróról 215 euróra emelnék ezer szálanként. Ezzel a változtatással a magyar boltokban a cigaretta ára akár dobozonként ezer forinttal is emelkedhet. A terv a hagyományos cigarettákat érintené elsőként, a többi nikotinos termék esetében később, fokozatosan lépne életbe.
Trafikosok és szövetségek a cigaretta áráról: nem ez a megoldás
A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) úgy látja, a túlzott adóemelés az illegális kereskedelmet erősíti. Emlékeztetnek: a 2000-es évek óta egyszer, 2012-ben volt 20 százalék feletti áremelkedés a legális cigarettapiacon.
Az MDKSZ saját felmérése riasztó képet fest: több mint hétezer dohányzó válasza alapján 30 százalék kizárólag nem hivatalos forrásból, ismerőstől vagy internetről szerzi be a dohányt, míg 20 százalék anyagi okok miatt kényszerült a feketepiacra.
Sági József kaposvári trafiktulajdonos szerint az adóemelés ötlete egyelőre még csak kezdeti szakaszban van, de a vásárlók már most sem örülnek a folyamatos drágulásnak. Trafiktulajdonosként attól tart, hogy ha valóban ezer forinttal emelkedik egy doboz cigi ára, a forgalma drasztikusan visszaesik.
Az ukrán cigi és a feketepiac
Magyarországon átlagosan 2400 forint egy doboz cigaretta, míg Ukrajnában 105–130 hrivnyáért (860–1070 forint) hozzá lehet jutni. Bár a korábbi négyszeres árkülönbség mérséklődött, még mindig hatalmas a csábítás.
Ukrajnában csak 2024 januárjától vált bűncselekménnyé a cigarettacsempészet, addig csupán szabálysértésnek számított.
A NAV tavaly 118,5 millió szál cigarettát és közel 120 tonna fogyasztási dohányt foglalt le, három illegális gyárat is felszámoltak. Ennek ellenére a teljes feketepiac 880 millió szálra tehető, így a lefoglalt mennyiség csak töredékét jelenti a teljes forgalomnak.
De mi a helyzet Somogyban?
Vármegyénkben is rendszeresen bukkan fel csempészcigaretta. A NAV több akcióban is jelentős mennyiségű, ukrán eredetű, adójegy nélküli dohányt foglalt le a vármegyében. A hatóság szerint ez nemcsak költségvetési kárt okoz, hanem közegészségügyi kockázatot is jelent, hiszen ezek a termékek ellenőrizetlen körülmények között készülnek.
Nemrégiben egy különösen látványos eset is rávilágított Somogy feketepiacának veszélyeire. Korábbi beszámolónk szerint egy cigarettacsempész banda került bíróság elé Kaposváron, miután kiderült, hogy országos hálózatokat szolgáltak zárjegy nélküli dohánytermékekkel. Egy raktártelepi akció során mintegy 78 millió forint értékű illegális árura bukkantak, a kereskedés román és somogyi közvetítőket is érintett – a lefoglalt termékek értéke több tízmillió forintot tett ki.