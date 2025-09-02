Akár 1000 forinttal emelkedhet egy doboz cigi ára, az ellenőrizetlen termék rengeteg veszélyt rejt

Az Európai Bizottság javaslata szerint 2028. január 1-től a cigaretta jövedéki adóját a jelenlegi 90 euróról 215 euróra emelnék ezer szálanként. Ezzel a változtatással a magyar boltokban a cigaretta ára akár dobozonként ezer forinttal is emelkedhet. A terv a hagyományos cigarettákat érintené elsőként, a többi nikotinos termék esetében később, fokozatosan lépne életbe.

Meddig nőhet még a cigaretta ára? Forrás: metropol.hu

Trafikosok és szövetségek a cigaretta áráról: nem ez a megoldás

A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége (MDKSZ) úgy látja, a túlzott adóemelés az illegális kereskedelmet erősíti. Emlékeztetnek: a 2000-es évek óta egyszer, 2012-ben volt 20 százalék feletti áremelkedés a legális cigarettapiacon.

Az MDKSZ saját felmérése riasztó képet fest: több mint hétezer dohányzó válasza alapján 30 százalék kizárólag nem hivatalos forrásból, ismerőstől vagy internetről szerzi be a dohányt, míg 20 százalék anyagi okok miatt kényszerült a feketepiacra.

Sági József kaposvári trafiktulajdonos szerint az adóemelés ötlete egyelőre még csak kezdeti szakaszban van, de a vásárlók már most sem örülnek a folyamatos drágulásnak. Trafiktulajdonosként attól tart, hogy ha valóban ezer forinttal emelkedik egy doboz cigi ára, a forgalma drasztikusan visszaesik.

Az ukrán cigi és a feketepiac

Magyarországon átlagosan 2400 forint egy doboz cigaretta, míg Ukrajnában 105–130 hrivnyáért (860–1070 forint) hozzá lehet jutni. Bár a korábbi négyszeres árkülönbség mérséklődött, még mindig hatalmas a csábítás.

Ukrajnában csak 2024 januárjától vált bűncselekménnyé a cigarettacsempészet, addig csupán szabálysértésnek számított.

Áramlik Magyarországra az ukrán cigaretta. Forrás: police.hu

A NAV tavaly 118,5 millió szál cigarettát és közel 120 tonna fogyasztási dohányt foglalt le, három illegális gyárat is felszámoltak. Ennek ellenére a teljes feketepiac 880 millió szálra tehető, így a lefoglalt mennyiség csak töredékét jelenti a teljes forgalomnak.

De mi a helyzet Somogyban?

Vármegyénkben is rendszeresen bukkan fel csempészcigaretta. A NAV több akcióban is jelentős mennyiségű, ukrán eredetű, adójegy nélküli dohányt foglalt le a vármegyében. A hatóság szerint ez nemcsak költségvetési kárt okoz, hanem közegészségügyi kockázatot is jelent, hiszen ezek a termékek ellenőrizetlen körülmények között készülnek.