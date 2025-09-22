Most kiderült, hiába nyugtatgatod magad, ha továbbra is cigizel, ilyen rákra óriási az esélyed

Azt már számtalan kutatás kimutatta, a dohányzás káros az egészségünkre, azonban egy új tanulmány szerint nemcsak a tüdőrák kialakulásban van nagy szerepe eme káros szokásnak. Az új eredmények szerint a cigarettafüstben található vegyi anyagok elősegíthetik a hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázatát azáltal, hogy átprogramozzák az immunrendszert.

Egy új kutatás eredményei szerint a dohányzás közvetlen szerepet játszhat a hasnyálmirigy rák kialakulásában és terjedésében, mivel a cigarettafüstben található vegyi anyagok módosítják az immunrendszer működését. A heatline.com beszámolója szerint a kutatók laboratóriumi sejtkísérletek, állatkísérletek és emberi szövetminták alapján kimutatták, hogy ezek az anyagok fokozzák a szabályozó T-sejtek aktivitását, amelyek elnyomják a daganatellenes immunválaszt, ami pedig lehetővé teszi a daganat gyorsabb növekedését és terjedését.

A dohányfüst vegyületei nemcsak a meglévő rákot segíthetik elő, hanem a rákmegelőző elváltozások kialakulását is előidézhetik. Az emberi mintákban azt találták, hogy a dohányzók daganatos szöveteiben erősebb volt az AhR-útvonal aktivációja (az immunválaszért felelős receptor) és magasabb volt a Treg sejtek aránya (az immunrendszer védelmét szolgáló sejtek) – különösen azoknál, akik hosszú ideig dohányoztak.

Egy függőségről leszokni, azt elhagyni, egyáltalán változtatni valami bevett szokáson mindig nagyon nehéz. Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó összefoglalta, miért dohányoznak oly sokan annak ellenére, hogy tisztában vannak annak veszélyeivel.