Méreg, mégis úgy nyomod, mint ha nem lenne holnap

Most kiderült, hiába nyugtatgatod magad, ha továbbra is cigizel, ilyen rákra óriási az esélyed

A dohányzás népszerűségét csökkentő kampányok ellenére még mindig sokan dohányoznak Magyarországon. Pedig nemcsak a kátrány, vagy a dohány az ártalmas, a cigarettafüst is képes nagy károkat okozni.

Dombi Regina
Így fog megölni a cigarettafüst

Fotó: Fehér Gábor

Azt már számtalan kutatás kimutatta, a dohányzás káros az egészségünkre, azonban egy új tanulmány szerint nemcsak a tüdőrák kialakulásban van nagy szerepe eme káros szokásnak. Az új eredmények szerint a cigarettafüstben található vegyi anyagok elősegíthetik a hasnyálmirigyrák kialakulásának kockázatát azáltal, hogy átprogramozzák az immunrendszert. 

cigarettafüst
A cigarettafüst hasnyálmirigy rákot okozhat
Fotó: KISS ANNAMARIE

A cigarettafüst is megölhet

Egy új kutatás eredményei szerint a dohányzás közvetlen szerepet játszhat a hasnyálmirigy rák kialakulásában és terjedésében, mivel a cigarettafüstben található vegyi anyagok módosítják az immunrendszer működését. A heatline.com beszámolója szerint a kutatók laboratóriumi sejtkísérletek, állatkísérletek és emberi szövetminták alapján kimutatták, hogy ezek az anyagok fokozzák a szabályozó T-sejtek aktivitását, amelyek elnyomják a daganatellenes immunválaszt, ami pedig lehetővé teszi a daganat gyorsabb növekedését és terjedését. 

 A dohányfüst vegyületei nemcsak a meglévő rákot segíthetik elő, hanem a rákmegelőző elváltozások kialakulását is előidézhetik. Az emberi mintákban azt találták, hogy a dohányzók daganatos szöveteiben erősebb volt az AhR-útvonal aktivációja (az immunválaszért felelős receptor) és magasabb volt a Treg sejtek aránya (az immunrendszer védelmét szolgáló sejtek) – különösen azoknál, akik hosszú ideig dohányoztak.

20230206-dohanyzas-riport2-Debrecen-HAON-KA_1
Stresszoldó, nikotin függőséges csillapít, rituálé – ezen okok miatt szívják a cigit
Fotó: KISS ANNAMARIE

Sokan tudják, mégsem tesznek ellene

Egy függőségről leszokni, azt elhagyni, egyáltalán változtatni valami bevett szokáson mindig nagyon nehéz. Kele Kinga, barcsi származású életvezetési tanácsadó összefoglalta, miért dohányoznak oly sokan annak ellenére, hogy tisztában vannak annak veszélyeivel.

  • Nikotinfüggőség – A nikotin erősen addiktív anyag, gyorsan hat az agy jutalmazó központjára, kellemes érzést, enyhe nyugalmat ad. Emiatt a szervezet „kéri” az újabb adagokat, és egy idő után nehéz nélküle lenni.
  • Stresszkezelés és szokás – Sokan a cigarettát stresszoldásra használják, vagy egyszerűen egy mindennapi rutin része lett: kávé mellé, munka közben, társaságban. Így a dohányzás nemcsak függőség, hanem megszokott „rituálé” is.
  • Társas hatás – Különösen a kezdeteknél nagy szerepe van annak, hogy a barátok, kollégák, családtagok dohányoznak. A közös cigarettaszünet vagy a „menjünk ki rágyújtani” társas élményt ad, ami megerősíti a szokást.
  • Azonnali élvezet vs. távoli veszély – Az egészségkárosító hatások sokszor csak hosszú évek után jelentkeznek (rák, tüdőbetegség, szív-érrendszeri problémák). A nikotin viszont azonnali megkönnyebbülést és élvezetet nyújt. Az ember hajlamos az azonnali jutalmat előnyben részesíteni a távoli veszéllyel szemben.
  • Pszichológiai tényezők – Vannak, akik úgy érzik, hogy „úgyis történhet bármi”, vagy hogy „velük nem fog megtörténni a baj”. Ez az önnyugtató gondolkodás is hozzájárulhat, hogy valaki ne tegye le a cigit.

 

