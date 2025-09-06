Hoppá: civil autóból mérte be a traffipax 180-nal a motorost, hiába dühöngött

Hatékonyak a gyorshajtók ellen a civil rendőrautók: a megengedett sebesség kétszeresét sikerült elérnie egy motorosnak, pont egy civil rendőrautó mellett, persze a járőrök nem hagyták annyiban, számolt be róla a vezess.hu.

Néha látszik a traffipax, néha civil rendőrautóban bújik meg

Fotó: MW

Civil rendőrautókból mérnek

Egy sportmotoron elég egyetlen csuklómozdulat, elég pár másodpercnyi „figyelmetlenség”, és a sebességmérő mutatója messze túllendül azon a határon, amely még legálisnak tekinthető. Nemrég egy cseh Kawasakinak sikerült 181 km/órával elhagynia a civil rendőrautóban ülő rendőröket. Ráadásul egy olyan szakaszon, ahol a megengedett legnagyobb sebesség 90 km/óra. A rendőrök azonnal a jármű megállítása mellett döntöttek. Ám mire ez sikerült nekik, a motoros újra szabálytalankodott. A szolgálati autó kamerája rögzítette, amint a motoros záróvonalon előz, ami egy újabb, egyértelmű szabályszegés volt.

A somogyi szakértők megértik, az autósok kevésbé

Az autósok közül sokan pénzbeszedésnek tartják ezt a módszert, a közlekedési szakértő azonban engedékenyebb, a cél szentesíti az eszközt alapon.

– Ez egy csel, mert amíg látja a rendőrautót egy sofőr, addig betartja a szabályokat, de ha az átlagsebességét megmérnénk egy adott útvonalon, akkor már nem ilyen jó a helyzet – felelte kérdésünkre Koncz István, kaposvári közlekedési szakértő. – Civil rendőrautót felszerelni a traffipax készülékkel, nem egészen etikus, de bevált módszer. Az lenne a jó, ha mindenki betartaná a szabályokat, és akkor erre nem lenne szükség. Addig azonban sokkal több nyilvános traffipax kellene, mint Olaszországban, de erre nincs pénz. Itáliában néhány kilométerenként van traffipaxos ellenőrzés az autópályákon, ezért a 10 százalékot sem éri el a sebességtúllépés náluk a sztrádán.

A Somogy Vármegyei Rendőr főkapitányság rendszeresen tart fokozott szintű közlekedési ellenőrzéseket. A nyáron Siófok, Fonyód és Marcali közlekedését ellenőrizték, ezekben az akciókban öt szolgálati jármű mellett három civil rendőrautó, sőt rendőrségi drón is részt vett.



