Csaknem öt kiló fűvel bukott le egy román busz az M7-esen

– A pénzügyőrök az M7-es sztráda forgalmából tereltek ki egy utasokkal teli, román kisbuszt – tájékoztatott a Nemzeti Adó és Vámhivatal. – A járműben a sofőr mellett nyolc utas ült, akik azt mondták, hogy Romániából Olaszországba tartanak. A raktérben az utasok poggyászai mellett különféle csomagok is voltak, ezért a járőrök úgy döntöttek, hogy néhányat szúrópróbaszerűen átvizsgálnak. Két ellenőrzött kartondobozból tíz vákuum fóliába csomagolt kábítószergyanús anyag került elő.

Fotó: NAV

A pénzügyőrök értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik a helyszínen gyorstesztet végeztek, ami megerősítette: a csomagok tartalma összesen 4485 gramm marihuána volt. A rendőrök az intézkedést átvették, az esetet büntetőeljárás keretében vizsgálják.