Októberben előbb jön a családi pótlék utalás, januárban viszont sokat késhet

Minden hónapban kicsit eltérhet, mikor jön a családi pótlék utalás, a Magyar Államkincstár közzéteszi a hivatalos folyósítási dátumokat. Így nem okoz meglepetést, hogy melyik hónapban, mikor utalják a családi pótlékot 2025-ben. Megmutatható az utalás időpontja októberben és az év hátralevő hónapjaiban, szedte össze a Pénzcentrum.

Októberben előbb jön a családi pótlék utalás

A családi pótlék utalást már várják

A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Így kiderült, hogy mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát is. Az előrehozott családi pótlék is sokakat érdekel, ha hamarabb jön a családi pótlék.

Megvannak az időpontok

A szeptemberi iskolakezdés miatt is előbb érkezett a családi pótlék, most októberben sem marad el.

Jövőre azonban várni kell: mivel a január 2026-ban szintén egy négynapos hétvégével indul, a családi pótlék utalás szintén csak 6-án várható.

Családi pótlék utalási dátum 2025 hátralévő hónapjaiban:

2025. október 2. (csütörtök)

2025. november 4. (kedd)

2025. december 2. (kedd)

2026. január 6. (kedd)

Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fentebb jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Segítség a családoknak, de lehetne több

– A családi pótlék segítség, mert valamennyit hozzátesz a családi kasszához – mondta egy édesanya, a kaposvári Marosi-Szijj Judit. – Tudjuk belőle finanszírozni legalább a pelenka ellátást.

– Az anyuka veszi fel – mondta a feleségéről egy édesapa, a nagybajomi Bogdán László, egy kétéves kisfiú édesapja. – Segítség, persze, hogy az, minden fillér számít, főként a kisgyermekes családoknak.

– Várnánk egy kis emelést, ha legalább 20 ezer forint lenne gyerekenként, az jó lenne – mondta a mernyei Józsefné Müller Réka.

Mekkora összegű a családi pótlék?

A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett.

Az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot,

az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,

a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,

a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,

a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.