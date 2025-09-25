szeptember 25., csütörtök

Folyósítás

1 órája

Októberben előbb jön a családi pótlék utalás, januárban viszont sokat késhet

Kijöttek az időpontok, a kisgyermekes szülők vehetik elő a naptárt. Októberben előbb érkezik a családi pótlék utalás, januárban viszont sokat késhet.

Kovács Gábor László

Minden hónapban kicsit eltérhet, mikor jön a családi pótlék utalás, a Magyar Államkincstár közzéteszi a hivatalos folyósítási dátumokat. Így nem okoz meglepetést, hogy melyik hónapban, mikor utalják a családi pótlékot 2025-ben. Megmutatható az utalás időpontja októberben és az év hátralevő hónapjaiban, szedte össze a Pénzcentrum.

Októberben előbb jön a családi pótlék utalás
A családi pótlék utalást már várják

A családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki utalásának időpontjai ugyanezeken a napokon várhatók. Így kiderült, hogy mikor utalják a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást, valamint a vakok személyi járadékát is. Az előrehozott családi pótlék is sokakat érdekel, ha hamarabb jön a családi pótlék.

Megvannak az időpontok

A szeptemberi iskolakezdés miatt is előbb érkezett a családi pótlék, most októberben sem marad el.  
Jövőre azonban várni kell: mivel a január 2026-ban szintén egy négynapos hétvégével indul, a családi pótlék utalás szintén csak 6-án várható.
Családi pótlék utalási dátum 2025 hátralévő hónapjaiban: 

  • 2025. október 2. (csütörtök)
  • 2025. november 4. (kedd)
  • 2025. december 2. (kedd)
  • 2026. január 6. (kedd)

Fontos, hogy az utalás és a jóváírás között egy munkanap eltérés lehet. Azok, akik a családtámogatásokat postai úton kapják, várhatóan a fentebb jelzett időpontokat követő 2-4 napban vehetik kézhez az összeget.

Segítség a családoknak, de lehetne több

– A családi pótlék segítség, mert valamennyit hozzátesz a családi kasszához – mondta egy édesanya, a kaposvári Marosi-Szijj Judit. – Tudjuk belőle finanszírozni legalább a pelenka ellátást. 
– Az anyuka veszi fel – mondta a feleségéről egy édesapa, a nagybajomi Bogdán László, egy kétéves kisfiú édesapja. – Segítség, persze, hogy az, minden fillér számít, főként a kisgyermekes családoknak.
– Várnánk egy kis emelést, ha legalább 20 ezer forint lenne gyerekenként, az jó lenne – mondta a mernyei Józsefné Müller Réka

Mekkora összegű a családi pótlék? 

A családi pótlék összege 2008 óta nem emelkedett.

  • Az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot, 
  • az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot, 
  • a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot, 
  • a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot, 
  • a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot, 

a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.     

Családi pótlék igénylés 2025 

Családi pótlék utalás 2025. A családi pótlék jogosultja alapvetően a szülő (vér szerinti és örökbefogadó szülő), a nevelőszülő vagy a gyám, akinél a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték és saját háztartásában neveli a gyermeket. A családi pótlék folyósítása nem hivatalból, hanem kérelemre történik – azaz, ha elmulasztjuk leadni a családi pótlék kérelmet, a juttatásról is lemaradunk (a családi pótlék igénylés visszamenőleg legfeljebb 2 hónapra lehetséges).

 Az igényléshez szükség van az alábbi dokumentumokra:

  • kitöltött Kérelem családi pótlék megállapítására, bizonyos esetekben a kitöltött Családi pótlék igénylés intézményi elhelyezés esetén c. nyomtatvány;  
  •  a családtámogatási ellátásra való jogosultság dokumentumai (házassági anyakönyvi kivonat, nevelőszülői és gyámrendelő határozatok,
  •  örökbefogadási határozat, ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatai);
  • személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány és lakcímkártya);
  • nem tanköteles korú gyermek esetében igazolás tanulói jogviszony fennállásáról;
  • esetenként a gyermek tartós betegségéről, súlyos fogyatékosságáról kiállított szakorvosi igazolás, abban az esetben, ha a szakorvos azt elektronikusan nem küldi el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül (Igazolás tartósan beteg illetve súlyosan fogyatékos gyermekről)
    a családi pótlék megosztása esetén a Családi pótlék megosztására irányuló kérelem.   

A nyomtatványok a Magyar Államkincstár honlapjáról is letölthetők. A családi pótlék igénylése beadhatók:

  • elektronikus formában (ügyfélkapus regisztráció szükséges hozzá), 
  • személyesen (a lakó- vagy tartózkodási helyünk szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán, vagy bármelyik kormányablakban), 
  • és postai úton is.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
