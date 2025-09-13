1 órája
TOP csalási módszerek, ezt mentsd le későbbre hogy felismerd az átveréseket
Az internet világában szinte állandóan jelen van a megtévesztés veszélye. A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják becsapni az embereket, legyen szó telefonos hívásokról, SMS-ekről, hamis e-mailekről vagy közösségi média üzenetekről.
Ciklikusan váltakozó intenzitással, de szinte mindig jelen vannak a csalók az interneten. Az sem meglepő ha bankok, állami adóhatóságok, vagy akár egy régi ismerősünk bőrébe bújva adják ki magukat, ezzel megtévesztve a gyanútlan embereket. A csalók általában kitalált, hangzatos kifejezésekkel, cégnevekkel próbálkozna becsapni az embereket.
Töretlenül próbálkoznak a régi telefonos módszerrel
Többnyire első sorban az idős emberekre irányul a legtöbb csalási kísérlet, így előfordul, hogy telefonos úton próbálkoznak. Rendkívül intelligens és komoly hangvételben beszélnek velünk ezek az emberek, így nagyon hitelesnek tűnhetnek első hallásra. Nem csoda, hisz biztosan sokszor gyakorolták már ezen készségeiket, az eddigi próbálkozásokból erre lehet következtetni. Kezdjen gyanús lenni, ha hangzatos cégneveket használnak, úgy mint a "Group Holding zrt. megbízásából telefonálok", mert ez annyit tesz angolról lefordítva hogy "holding társaság", amely egy cég forma kifejezése, így ilyen nevű társaság nem is lehetne. Kedvelt módszer továbbá, hogy valamilyen bank nevében adják ki magukat. Előszeretettel szeretik használni a Nemzeti Bank nevét is a csalások alkalmával. Amikor erre hivatkozva mutatkozik be valaki számunkra, akkor kapcsoljon be a gyanakvásunk, hisz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az ország központi bankja, amely a pénz forgalmát, a forint értékét és a pénzügyi rendszer stabilitását felügyeli. Emellett szabályozza a bankokat, kezeli az ország arany- és devizatartalékait, valamint alakítja a kamatpolitikát az infláció kordában tartására, így nem végez olyan olyan tevékenységeket mint a kereskedelmi bankok, amelyeknél vezetjük folyószámláinkat.
-Sok esetben számoltak be sértettek arról, hogy az őket telefonon felhívó személy banki ügyintézőnek, vagy kíbernyomozónak adta ki magát, esetleg arra hivatkozott, hogy megtakarításuk a számlán veszélyben van, és így csalta ki az adatokat. A netbanki belépési adataink csak a számlatulajdonosra tartoznak, soha ne közöljük azokat senki mással, semmiféle hátrány nem érhet minket, ha ezt betartjuk.- mondta Hatta András rendőr százados, SVMRFK Bűnügyi Igazgatóság, Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője
Már SMS-ben is támadnak
A csalókat már egyre leleményesebben figyelnek az időszakokra is. Tipikus időszak, amikor a vállalkozóknak a NAV kiküldi az ügyfélkapun keresztül az adóhátralékuk befizetésének felszólítását, így mindenki felfokozottan figyel ezen értesítésekre. Az említett adóhátralék figyelmeztetésének időszakában, általában több olyan SMS üzenettel próbálkoznak a csalók, amelyben felhívják figyelmünket egy fiktív összeggel fennálló adótartozásra, és egy fizetési linket rejtenek el. A link megjelenése elsőre, a csalást nem sejtő embernek nem tűnhet fel, mert általában a "nav" és ".gov" kifejezésekkel brillíroznak az elkövetők. A linkre kattintva, egy a saját hivatal arculati elemeire nagyban hasonlító oldalra kerülünk, ahol azt a lehetőséget kínálják fel nekünk, hogy a bankunk kiválasztása, valamint a kártya adataink vagy banki adataink megadását követően rendezhetjük is a fennálló adótartozásunkat, és ez által könnyedén az adathalászok áldozatává válhatunk.
Egy régi ismerős vagy rokon felbukkanása
Biztosan sokan kaptak már olyan üzeneteket a közösségi médiában, egy régóta nem beszélt ismerősüktől, hogy kizárták őket a közösségi média profiljukból, és segítsenek azonosítani őt a Facebook számára, egy linken keresztül. A linket megnyitva, könnyedén elveszthetjük a közösségi média profilunk felett a rendelkezést. Önmagában már a közösségi média profilunk elvesztése is komoly károkat okozhat, nem is beszélve arról, ha akár a vállalkozásunk közösségi média oldalait is a profilból kezeljük.
Ezen csalási módszer másik legjellemzőbb formája, mikor a kapott üzenetben szintén valami hasonló, link szerepel, esetleg arra kérnek hogy küldjük el telefonszámunkat, hogy más platformon folytassuk a kommunikációt, ezzel igyekezve elnyerni a bizalmunkat. Majd mikor áttérünk egy másik platformra, esetleg megadtuk telefonos elérhetőségünket, akkor vagy SMS-ben folytatódik a csalási kísérlet, vagy a chat beszélgetésben, a telefonszámunkkal meg bővült a csalók adattára. A végeredmény ugyan az, minden esetben az adatainkat, kifejezetten a pénzügyi adatainkat igyekeznek ellopni tőlünk.
Ellenőrizzük a feladó email címét
Nem ismeretlen módszer, az email üzenetváltás terjedése óta jelenlévő e-mailes csalások is. Biztosan sokan találkoztunk már a szomáliai herceg vagyonának kimenekítésével kapcsolatos, szomorú digitális könnyekkel átitatott, tört magyar nyelvű, elgépelésekkel teli, magát egy gazdag de szerencsétlen, veszélyben lévő uralkodónak kiadott üzenetével. Ezekkel szemben, már a legtöbben tudjuk hogy nem szabad ilyen üzenetekre választ küldenünk, célszerű ezeket figyelmen kívül hagynunk, mert teljes mértékben átverés.
Az e-mailes csalások új módszereként, rengeteg streaming szolgáltatás mint a Disney+ vagy a Netflix nevében szeretnek próbálkozni. Az elkövetők nem tudják, hogy nekünk van e ilyen előfizetésünk, így ezek csak főleg próbálkozások. Küldnek egy a szolgáltató arculatával rendesen megalkotott emailt, amelyben a linkre kattintva átirányítanak egy hasonlóan jól lemásolt weboldalra, és ott szeretnék kicsalni tőlünk adatainkat.
-Az online térben mindig rendkívül körültekintően adjuk meg a netbanki vagy bankkártya adatainkat. Netbanki belépési adatokat csak a bankunk hivatalos oldalán adjunk meg, netbankunk belépési felületén, azt követően, hogy ellenőriztük, valóban a bank hivatalos weboldalán vagyunk. - mondta Hatta András
Amikre figyeljünk az e-mailekkel kapcsolatban:
- Feladó e-mail címe: gyanús, ha nem hivatalos domainről jön (pl. @gmail.com egy bank nevében).
- Hibás nyelvhasználat: helyesírási hibák, furcsa fordulatok.
- Sürgetés: „azonnal fizessen”, „24 órán belül kattintson” típusú kérések.
- Gyanús linkek: a link mögötti cím eltér a hivatalos weboldaltól.
- Bizalmas adatkérés: jelszó, bankkártya-adatok, személyes okmányok másolata.
- Túl szép ajánlatok: nyeremény, nagy pénzjutalom könnyen elérhetőnek ígérve.
- Álcázott mellékletek: ismeretlen, gyakran vírusos csatolmányok.
- Ismeretlen megszólítás: általános („Tisztelt Ügyfelünk”) a személyes helyett.
Facebook kommentek közt bújhatnak a csalók
Egy új módszer terjed a Facebookon, a poszt alatti kommentben olyan tartalmú üzenetek bukkannak fel, amelyek szerint a platform vezetősége letiltja azokat a felhasználókat, akik nem fizetnek elő a szolgáltatásukra, mert megsértették a szerzői jogi feltételeket. Ezután a kommenthez tartozó üzenetben gyakran linket küldenek, és sürgetik az áldozatot, hogy 24 órán belül kattintson azzal az ürüggyel, hogy ha nem teszi meg, fiókját zárolják. Fontos tudni: a Facebook soha nem küld ilyen jellegű üzeneteket hivatalos kommentben, és ezek a linkek rendszerint károsak, akár adatlopást, pénzügyi kockázatot rejthetnek.