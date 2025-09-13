TOP csalási módszerek, ezt mentsd le későbbre hogy felismerd az átveréseket

Ciklikusan váltakozó intenzitással, de szinte mindig jelen vannak a csalók az interneten. Az sem meglepő ha bankok, állami adóhatóságok, vagy akár egy régi ismerősünk bőrébe bújva adják ki magukat, ezzel megtévesztve a gyanútlan embereket. A csalók általában kitalált, hangzatos kifejezésekkel, cégnevekkel próbálkozna becsapni az embereket.

A csalók hamis, valódinak tűnő weboldalakat készítenek. - Fotó: Unger Tamás

Töretlenül próbálkoznak a régi telefonos módszerrel

Többnyire első sorban az idős emberekre irányul a legtöbb csalási kísérlet, így előfordul, hogy telefonos úton próbálkoznak. Rendkívül intelligens és komoly hangvételben beszélnek velünk ezek az emberek, így nagyon hitelesnek tűnhetnek első hallásra. Nem csoda, hisz biztosan sokszor gyakorolták már ezen készségeiket, az eddigi próbálkozásokból erre lehet következtetni. Kezdjen gyanús lenni, ha hangzatos cégneveket használnak, úgy mint a "Group Holding zrt. megbízásából telefonálok", mert ez annyit tesz angolról lefordítva hogy "holding társaság", amely egy cég forma kifejezése, így ilyen nevű társaság nem is lehetne. Kedvelt módszer továbbá, hogy valamilyen bank nevében adják ki magukat. Előszeretettel szeretik használni a Nemzeti Bank nevét is a csalások alkalmával. Amikor erre hivatkozva mutatkozik be valaki számunkra, akkor kapcsoljon be a gyanakvásunk, hisz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az ország központi bankja, amely a pénz forgalmát, a forint értékét és a pénzügyi rendszer stabilitását felügyeli. Emellett szabályozza a bankokat, kezeli az ország arany- és devizatartalékait, valamint alakítja a kamatpolitikát az infláció kordában tartására, így nem végez olyan olyan tevékenységeket mint a kereskedelmi bankok, amelyeknél vezetjük folyószámláinkat.

-Sok esetben számoltak be sértettek arról, hogy az őket telefonon felhívó személy banki ügyintézőnek, vagy kíbernyomozónak adta ki magát, esetleg arra hivatkozott, hogy megtakarításuk a számlán veszélyben van, és így csalta ki az adatokat. A netbanki belépési adataink csak a számlatulajdonosra tartoznak, soha ne közöljük azokat senki mással, semmiféle hátrány nem érhet minket, ha ezt betartjuk.- mondta Hatta András rendőr százados, SVMRFK Bűnügyi Igazgatóság, Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője