Fejlesztésnek köszönhetően újult meg a segesdi csapadékvíz elvezetési hálózat

Két ütemben valósították meg az fejlesztést, melynek köszönhetően megújult Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése. 2020-ban óriási csapásként érte a települést a villámárvíz, ami rávilágított arra, hogy az elvezető rendszert azonnal rendbe kell tenni.

Részben uniós támogatással újult meg Segesd csapadékvíz elvezető hálózata

Fotó: Dombi Regina

Csapadékvíz elvező hálózat újult meg Segesden

Az önkormányzat sikeresen pályázott a fejlesztésre, ami az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával közel félmilliárd forintból valósult meg. A fejlesztésnek köszönhetően heves esőzések idején a csapadékvíz biztonságosan elvezethető vált, így megelőzhetőek a vízkárok, mint a köz, mint pedig a magántulajdonban.

A hálózat fejlesztés mindenkinek érdeke

Fotó: Dombi Regina

A hivatalos átadó ünnepségen köszöntőt mondott Pékó Gábor polgármester, Szászfalvi László, országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. Az esemény részt vett még Kelei Zita, a Somogy Vármegyei 2. választókörzet elnöke, Vörös Mátyás, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Novics Péter, a Novics és Társa képviseletében.