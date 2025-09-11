szeptember 11., csütörtök

Most már eshet az eső!

2 órája

Fejlesztésnek köszönhetően újult meg a segesdi csapadékvíz elvezetési hálózat

Címkék#Segesden#Somogy Vármegyei Közgyűlés#csapadékvíz csatorna#ünnepség#csapadékvíz#polgármester

Segesden sem kell már félni a heves esőzések idején. Megújult a csapadékvíz elvezető hálózat.

Munkatársunktól

Két ütemben valósították meg az fejlesztést, melynek köszönhetően megújult Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése. 2020-ban óriási csapásként érte a települést a villámárvíz, ami rávilágított arra, hogy az elvezető rendszert azonnal rendbe kell tenni.

csapadékvíz elvezetési hálózat
Részben uniós támogatással újult meg Segesd csapadékvíz elvezető hálózata
Fotó: Dombi Regina

Csapadékvíz elvező hálózat újult meg Segesden

Az önkormányzat sikeresen pályázott a fejlesztésre, ami az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával közel félmilliárd forintból valósult meg. A fejlesztésnek köszönhetően heves esőzések idején a csapadékvíz biztonságosan elvezethető vált, így megelőzhetőek a vízkárok, mint a köz, mint pedig a magántulajdonban. 

A hálózat fejlesztés mindenkinek érdeke
Fotó: Dombi Regina

A hivatalos átadó ünnepségen köszöntőt mondott Pékó Gábor polgármester, Szászfalvi László, országgyűlési képviselő és Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. Az esemény részt vett még Kelei Zita, a Somogy Vármegyei 2. választókörzet elnöke, Vörös Mátyás, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Novics Péter, a Novics és Társa képviseletében.

 

