Néha még álmában is sző a káprázatos textíliák kaposvári mestere

– A hagyományt őrizni kell; úgy, ahogy a Vesta-szüzek tették egykor. Ön beleszületett egy ilyen értékőrző- és -közvetítő családba, hiszen édesanyja, Csapó Sándorné már évtizedekkel ezelőtt ismert szövő volt, s aki ott lehetett az augusztusi díjátadón…

– Kisgyermekként több nőrokonomat láthattam hímezni, horgolni, kötni, varrni, mint ahogy az elmúlt évszázadban ez a családokon belül általános volt, ám édesanyám ezeken az otthon is elsajátítható, klasszikusnak mondható technikákon kívül, nyitott volt mindig az újra, és kereste a tanulási lehetőségeket – mondta Csapó Angéla. – Amikor a 70-es, 80-as években „divatba jött” a subázás vagy a makramé, természetesen nemcsak kipróbálta, hanem egyéni ötleteit újító megoldásokkal valósította meg. Tetszett az a szabadság, amit munkáiban érvényre juttatott. Mindig is érdeklődött a szőnyegcsomózás és -szövés iránt, így a 80-as években nyaranta Sopronba járt szőnyegszövő táborokba. Eleinte ámulattal néztem, hogyan készülnek a szőnyegek, párnák, segítettem felvetni az állványra, fonalat gombolyítani. Figyeltem, mi történik a felületen, a különböző szövéstechnikákkal hogyan mintáz, és micsoda lehetőségek rejlenek e mesterségben. Persze még csak fejben szőttem, de úgy éreztem, hogy már mindent tudok. Egyszer üres volt az állvány, és megkérdezte, van-e kedvem kipróbálni. Volt. Amikor elkezdtem szőni, az első érzésem az volt, hogy még többet szeretnék tudni. Ahogy elmerültem benne, folyamatosan azt érzem, mi mindent nem tudok még…

Csapó Angéla szövő, népi iparművész lett Somogy legújabb Népművészet Mestere Díjasa

Fotó: MW

– Édesanyján kívül kiktől tanult sokat?

– Bakay Erzsébet iparművész és Borbély Jolán néprajzkutató iránymutatásai voltak először hatással rám, akik tovább nyomatékosították: mily fontos a hagyományok őrzése, megtartása, ám legalább annyira fontos a felelősségteljes megújítás, a tisztelettel való újra értelmezés. Tovább vinni, élővé tenni a szövést egy gyorsan változó korban, élettérben nyilván nem egyszerű, de annál nemesebb feladat. A vászonszövés rejtelmeibe Papp Lászlóné vezetett be a 90-es években a debreceni táborokban. Irmuska néni elhivatottsága, kitartása, nyugodtsága figyelemre méltó volt. A táborokon kívül, gyűjtőutakon járva, nemcsak múzeumokban, hanem élő emberek műhelyeiben is megfordulhattam, így az ormánsági szőttesek világát Szaporcán Soós Pálné, Margit néni segítségével ismerhettem meg. A vászonszövéshez már szövőszék szükséges, így a pápai Lőrincz Textiles Műhely alapítója, Lőrincz Péter textiltechnikus, szövőszék-készítő mester évtizedek óta folyamatosan segíti munkámat, rendkívül sokat tanulok tőle. Műhelyük technikai-gyakorlati-szakmai tapasztalatai nélkül nem itt tartanék a szövésben.

A 2000-es évek elejétől nyaranta a nádudvari szakiskola szövőműhelyében Galánfiné Schmidt Teréz vezetésével táborozhattunk. Itt a keleti szövött szőnyegek sejtelmes világa babonázott meg, de Kányási Holb Margit iparművész szemlélete, a kézi szövéssel való hiteles kapcsolata, az alkotó emberekkel való bánásmódja szintén hatással volt rám.

– Meg sem fordult a fejében, hogy odaüljön a fazekaskoronghoz…, vagy ehhez túl törékeny alkatú?

– Kisiskolásként vittek bennünket gyárlátogatásra, így osztályunk az akkor még működő Fazekas Háziipari Szövetkezetben járt. Elvarázsolt a habán kerámiák világa, és nyomban eldöntöttem, hogy csak ezt szeretném csinálni egész életemben. Édesapám el is vitt egy mesterhez, akinek a műhelyében egy délután át tapicskolhattam az agyagban, kipróbálhattam a lábbal hajtott korongot, ám amikor a mester ránézett a rongyosra szétázott kezemre, közölte velem, hogy ez nem nekem való, nem csinálhatom. E kudarcélménytől elment az életkedvem. Szerencse, hogy elég hamar megtaláltam magamat a szövésben. Sokféle anyagot, technikát kipróbáltam azóta, pihenésképpen vagy élménygyűjtés céljából. Tetszett a kosárfonás, a nemezelés, a bőrözés, a csipkeverés s a hímzés is, de mindig megállapítottam: a szövés sokkal jobban nekem való.

– A népművészet, mint mindennapos közeg, az alkotás-alakítás vágya, a teremtés tüze edzi és gazdagítja a személyiséget, de a lelket is. Hogy érzi, az évtizedek alatt miben lett más?

– Egyre inkább megerősödik bennem, hogy szükséges és elengedhetetlen a megújítás, a szabad gondolkodás, az egyéniség-egyediség felszínre juttatása, ám az emberiség kézművességének két alapköve, a funkcionalitás, valamint az esztétikai érték nem merülhet feledésbe. Céltalanul soha semmit nem hoztak létre csak azért, hogy más legyen, mint ami előtte volt. A másság inkább abban nyilvánult meg az évek alatt, hogy a kezdeti lelkesedésem mind a szakma, mind az emberek irányába nem alábbhagyott, hanem konkretizálódott. „A mindent is, mindenkinek is” helyett jobban középpontba került a „minek van értelme, mibe-kibe teszünk energiát, szánunk időt”. Oly sokat küzdöttem azzal, hogy mindenkinek megfeleljek, minden jó legyen, ami persze lehetetlen. Hálás vagyok, hogy megadatott: csak azzal foglalkozzak, aminek van értelme, amire hatással lehetek, amin tudok jó értelemben változtatni, amiben képes vagyok kiteljesedni.