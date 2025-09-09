szeptember 9., kedd

Népművészet Mestere

3 órája

Néha még álmában is sző a káprázatos textíliák kaposvári mestere

#iparművész#mesterség#szövés

A szövésben olyan gazdagság rejlik, hogy hét élet sem lenne elég teljes megismeréséhez. Véli Csapó Angéla, akinek kaposvári műhelyébe a világ minden részéről érkeznek alkotók, hogy tökéletesítsék tudásukat.  

Lőrincz Sándor

– A hagyományt őrizni kell; úgy, ahogy a Vesta-szüzek tették egykor. Ön beleszületett egy ilyen értékőrző- és -közvetítő családba, hiszen édesanyja, Csapó Sándorné már évtizedekkel ezelőtt ismert szövő volt, s aki ott lehetett az augusztusi díjátadón… 
– Kisgyermekként több nőrokonomat láthattam hímezni, horgolni, kötni, varrni, mint ahogy az elmúlt évszázadban ez a családokon belül általános volt, ám édesanyám ezeken az otthon is elsajátítható, klasszikusnak mondható technikákon kívül, nyitott volt mindig az újra, és kereste a tanulási lehetőségeket – mondta Csapó Angéla. – Amikor a 70-es, 80-as években „divatba jött” a subázás vagy a makramé, természetesen nemcsak kipróbálta, hanem egyéni ötleteit újító megoldásokkal valósította meg. Tetszett az a szabadság, amit munkáiban érvényre juttatott. Mindig is érdeklődött a szőnyegcsomózás és -szövés iránt, így a 80-as években nyaranta Sopronba járt szőnyegszövő táborokba. Eleinte ámulattal néztem, hogyan készülnek a szőnyegek, párnák, segítettem felvetni az állványra, fonalat gombolyítani. Figyeltem, mi történik a felületen, a különböző szövéstechnikákkal hogyan mintáz, és micsoda lehetőségek rejlenek e mesterségben. Persze még csak fejben szőttem, de úgy éreztem, hogy már mindent tudok. Egyszer üres volt az állvány, és megkérdezte, van-e kedvem kipróbálni. Volt. Amikor elkezdtem szőni, az első érzésem az volt, hogy még többet szeretnék tudni. Ahogy elmerültem benne, folyamatosan azt érzem, mi mindent nem tudok még…  

Csapó Angéla a szövés mestere
Csapó Angéla szövő, népi iparművész lett Somogy legújabb Népművészet Mestere Díjasa 
Fotó: MW 

– Édesanyján kívül kiktől tanult sokat? 
Bakay Erzsébet iparművész és Borbély Jolán néprajzkutató iránymutatásai voltak először hatással rám, akik tovább nyomatékosították: mily fontos a hagyományok őrzése, megtartása, ám legalább annyira fontos a felelősségteljes megújítás, a tisztelettel való újra értelmezés. Tovább vinni, élővé tenni a szövést egy gyorsan változó korban, élettérben nyilván nem egyszerű, de annál nemesebb feladat. A vászonszövés rejtelmeibe Papp Lászlóné vezetett be a 90-es években a debreceni táborokban. Irmuska néni elhivatottsága, kitartása, nyugodtsága figyelemre méltó volt. A táborokon kívül, gyűjtőutakon járva, nemcsak múzeumokban, hanem élő emberek műhelyeiben is megfordulhattam, így az ormánsági szőttesek világát Szaporcán Soós Pálné, Margit néni segítségével ismerhettem meg. A vászonszövéshez már szövőszék szükséges, így a pápai Lőrincz Textiles Műhely alapítója, Lőrincz Péter textiltechnikus, szövőszék-készítő mester évtizedek óta folyamatosan segíti munkámat, rendkívül sokat tanulok tőle. Műhelyük technikai-gyakorlati-szakmai tapasztalatai nélkül nem itt tartanék a szövésben. 

A 2000-es évek elejétől nyaranta a nádudvari szakiskola szövőműhelyében Galánfiné Schmidt Teréz vezetésével táborozhattunk. Itt a keleti szövött szőnyegek sejtelmes világa babonázott meg, de Kányási Holb Margit iparművész szemlélete, a kézi szövéssel való hiteles kapcsolata, az alkotó emberekkel való bánásmódja szintén hatással volt rám. 

– Meg sem fordult a fejében, hogy odaüljön a fazekaskoronghoz…, vagy ehhez túl törékeny alkatú? 
– Kisiskolásként vittek bennünket gyárlátogatásra, így osztályunk az akkor még működő Fazekas Háziipari Szövetkezetben járt. Elvarázsolt a habán kerámiák világa, és nyomban eldöntöttem, hogy csak ezt szeretném csinálni egész életemben. Édesapám el is vitt egy mesterhez, akinek a műhelyében egy délután át tapicskolhattam az agyagban, kipróbálhattam a lábbal hajtott korongot, ám amikor a mester ránézett a rongyosra szétázott kezemre, közölte velem, hogy ez nem nekem való, nem csinálhatom. E kudarcélménytől elment az életkedvem. Szerencse, hogy elég hamar megtaláltam magamat a szövésben. Sokféle anyagot, technikát kipróbáltam azóta, pihenésképpen vagy élménygyűjtés céljából. Tetszett a kosárfonás, a nemezelés, a bőrözés, a csipkeverés s a hímzés is, de mindig megállapítottam: a szövés sokkal jobban nekem való. 
– A népművészet, mint mindennapos közeg, az alkotás-alakítás vágya, a teremtés tüze edzi és gazdagítja a személyiséget, de a lelket is. Hogy érzi, az évtizedek alatt miben lett más? 
– Egyre inkább megerősödik bennem, hogy szükséges és elengedhetetlen a megújítás, a szabad gondolkodás, az egyéniség-egyediség felszínre juttatása, ám az emberiség kézművességének két alapköve, a funkcionalitás, valamint az esztétikai érték nem merülhet feledésbe. Céltalanul soha semmit nem hoztak létre csak azért, hogy más legyen, mint ami előtte volt. A másság inkább abban nyilvánult meg az évek alatt, hogy a kezdeti lelkesedésem mind a szakma, mind az emberek irányába nem alábbhagyott, hanem konkretizálódott. „A mindent is, mindenkinek is” helyett jobban középpontba került a „minek van értelme, mibe-kibe teszünk energiát, szánunk időt”. Oly sokat küzdöttem azzal, hogy mindenkinek megfeleljek, minden jó legyen, ami persze lehetetlen. Hálás vagyok, hogy megadatott: csak azzal foglalkozzak, aminek van értelme, amire hatással lehetek, amin tudok jó értelemben változtatni, amiben képes vagyok kiteljesedni. 

Csapó Angéla olykor fejben is sző 

– A szövés „monotonitása” mivel oldható fel? A zenehallgatás vagy a befelé és felfelé hallgatózás komplexebbé teszi az alkotófolyamatot? 
– A kivitelezés a külső szemlélő számára valóban monotonnak tűnik még a legegyszerűbb szövésmód esetén is. Aki benne van, annak folyamatosan kell mindenre figyelnie, így nem unatkozik. A szövésnek a kivitelezés csak egy része, előkészítés és utómunkálat nélkül nincs alkotás. Ha figyelemigényes technikával dolgozunk, a kivitelezés során van, akit segít a háttérzene, van, akinek nincs erre szüksége. Számomra az odafigyelés, a munkafolyamattal való kapcsolat van fókuszban. Ha a kivitelezés „már megy szinte magától”, akkor fejben már továbblépek, új variációkon, megoldásokon jár az eszem, kalandozok, ekkor párhuzamosan fejben is szövök… 
– Régebben a falusi portákon minden asszony megtanult szőni, aztán ahogy az idő fokozatosan lehántotta a települések régi ruháit, sok más foglalatossággal együtt, erről is leszokott a szebbik nem. Most viszont azt érzékelem, mintha egyre többen törekednének arra, hogy odaüljenek a szövőszékhez. Ön is vezet szakkört. Mi motiválja tanítványait? 
– Az emberiségnek évezredek óta igénye van arra, hogy létrehozzon valamit, vagy kifejezze magát, jelezzen, vagy adjon át valamit a tágabb-szűkebb közösségének akár a létfenntartás, életvitel, akár a fizikai vagy érzelmi kapcsolatok terén. Ezt szerencsére nem veszítettük el, és nem is tudták elvenni tőlünk. A jelenkor emberei számára a fentiek úgyanígy fontosak; az önkifejezés, az önfejlesztés, önértékelés mellett ma már belép a stresszoldás, a pihentető, más irányú tevékenység körébe is a kézművesség. Sokan egyszerűen csak szeretnének valami szépet létrehozni, ami a kezük között születik, ami számukra is örömet, megnyugvást, jó érzést ad. 
– Paraszthímes abroszok, törölközők helyett most milyen alkotások kerülnek le a szövőszékről? 
– A ma szövők egy része szabadidejében saját és szerettei otthonába készít lakástextileket, melyek használhatóak és esztétikusak. Nyilván nem minden esetben a szigorúan vett néphagyományok szó szerinti másolásával fogják ezen enteriőröket díszíteni, hanem inspirációs alapként használják fel a régi szőttesek mintakincsét, arányait, kompozícióját. Az alkotó hangulata, érdeklődése is érzékelhető e darabokon, de az adott lakásbelső színvilágát, harmóniáját, vagy éppen a megajándékozott ízlését is kifejezik. A szőttesek funkciója egyébként hasonló, mint régen, hiszen a hétköznapokban vagy ünnepnapokon használható tárgyak az életünk részei: terítők, szalvéták, konyharuhák, tárolók, törölközők, ágytakarók, falravalók, szőnyegek, párnák mind-mind jelen vannak napjainkban. Emellett az alkotók egy része öltözetekben is gondolkodik, viselhető, szabható-varrható alapszöveteket is szőnek, és viseletkiegészítőket is szívesen készítenek. 

Kulturális és Innovációs Minisztérium – Dr. Hankó Balázs miniszter
Rangos díjat kapott Csapó Angéla
Fotó: Bartos Gyula

– A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület tagjaként számos mesterrel van kapcsolatban. Olyanokkal, akik soha nem adnák fel e missziót, pedig nem könnyű megélni a kézművességből a giccs, a gagyi, a tömegtermékek világában… 
– A kézművességet hivatásként, életformaként, megélhetésként választó kézműveseknek több tekintetben sincs egyszerű dolguk a mai társadalmi és gazdasági világban. Környezetemben azt tapasztalom, hogy a szakmaszeretet, a minőség, a hitelesség, az egyediség, a többlábon állás, a hatékonyság, a kitartás, az új helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodás, a megoldások keresése lehet a kulcsa, hogy képesek legyünk továbbra is mesterségünket, műhelyeinket, vállalkozásainkat életben tartani. 

Rangos pályázatok díjazottjai 

  • Csapó Angéla arról is mesélt: országos viszonylatban Somogy évtizedek óta jelen van a szövés területén a szakmai kiállítások, pályázatok tekintetében is. Nyilván ezen alkalmakra másként készülnek fel az alkotók, ha van megadott téma, stílus, akkor már a kutatás, a gyűjtés, a tervezés és a kivitelezés során más a metódus. 
  • A pályázati anyagok általában tárgyegyüttesek, vagy nagyobb méretű alkotások, ahol minél több módon megjelenhet az alkotó tudása, jártassága, vagy a témával kapcsolatos ötleteinek megvalósítása. Az elmúlt évtizedekben a somogyi alkotók rangos pályázatok díjazottjai voltak. 

 

