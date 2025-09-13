3 órája
A csapvízben található vegyi anyagok 33 százalékkal növelhetik a rákos megbetegedések kockázatát
Egy friss amerikai kutatás szerint a csapvízben megtalálható PFAS-vegyi anyagok - az úgynevezett örök vegyszerek - növelhetik egyes daganatos betegségek előfordulását. Ezek a mesterséges anyagok nem bomlanak le, így évtizedekig megmaradnak a környezetben és az emberi szervezetben is.
A vizsgálatok különösen a máj- és veserák, valamint hormonális daganatok esetében mutattak ki összefüggést, és már alacsony koncentráció mellett is veszélyesek lehetnek. A PFAS-anyagok ipari szennyezésekből, hulladékból és tűzoltóhabokból kerülnek a vízbe.
A WHO szerint nincs biztonságos szintjük: minden kimutatható mennyiség kockázatot jelent. Szakértők szigorúbb szabályozást, háztartási szűrőket és új tisztítási technológiákat sürgetnek, mert a következő évtizedekben a rákos megbetegedések számának növekedése részben ezeknek lesz köszönhető.