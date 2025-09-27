szeptember 27., szombat

Dyunsondor is megszületett! Hihetetlen, rádupláztak az újszülöttek a héten a kaposvári kórházban

A született gyerekek nevei között nincs elírás, hanem egy egészen különleges nevet adtak az újszülött kislánynak. Az elmúlt héten 28 csecsemő született a kaposvári kórházban, ezzel majdnem megduplázva az előző hét születési számait.

Molnár Dániel
Dyunsondor is megszületett! Hihetetlen, rádupláztak az újszülöttek a héten a kaposvári kórházban

Ici-pici újszülöttek a kaposvári kórházban

Forrás: Getty

Fotó: Vera Livchak

A kaposvári kórházban született gyermekekről egy igazán érdekes névvel szereplő babáról kapott hírt szerkesztőségünk. Megyénkben ismét nagy örömmel köszönthetjük azokat a csecsemőket, akik az elmúlt napokban látták meg a napvilágot a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészetén. A gólya nem tétlenkedett, összesen 28 kisgyermek, köztük 15 kislány és 13 kisfiú született, ezzel a családok életébe új fényt és boldogságot hozva.

kis csecsemők, egymás mellett fekszenek
28 csecsemő született a kaposvári kórházban
 Fotó: Zoia Kostina

Rengeteg csecsemő érkezett

A fiúk között a mérlegen Dávid volt a legsúlyosabb egyéniség 3960 grammal látta meg a napvilágot, a maga 53 centijével. Rajta is túltett Natasa, aki a mérlegen 4360 grammot mutatott, és 55 centiméterig nyújtózkodott a mérőszalagig. A legkisebbnek Benett Viktor bizonyult 2340 grammal, 47 centiméter hosszban.

csecsemők névsora
Született csecsemők névsora. 

Különleges nevű gyermekek

Először azt hittük elírás, de utána jártunk és kiderült, hogy egy igazán különleges név szerepel a listán. Dyunsondor egy talán először látott név a szülészeti osztályon. Megkeresésünkre elmondták: sajnos szintén nem tudnak sokat erről a névről. Annyit elárultak, hogy mongol házaspár leány gyermeke. A különleges nevű kislány 3730 grammal és 55 centiméterrel érkezett a világra. 
A Bernát Leon és a Kamilla Annabella is figyelemre méltó párosítás lett a csecsemők között. Szerencse, hogy mindenki jól van, és az érintett családok most bizonyára nagyon boldogok. Gratulálunk mindannyiójuknak!

 

