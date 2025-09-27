Dyunsondor is megszületett! Hihetetlen, rádupláztak az újszülöttek a héten a kaposvári kórházban

A kaposvári kórházban született gyermekekről egy igazán érdekes névvel szereplő babáról kapott hírt szerkesztőségünk. Megyénkben ismét nagy örömmel köszönthetjük azokat a csecsemőket, akik az elmúlt napokban látták meg a napvilágot a Kaposi Mór Oktató Kórház szülészetén. A gólya nem tétlenkedett, összesen 28 kisgyermek, köztük 15 kislány és 13 kisfiú született, ezzel a családok életébe új fényt és boldogságot hozva.

28 csecsemő született a kaposvári kórházban

Fotó: Zoia Kostina

Rengeteg csecsemő érkezett

A fiúk között a mérlegen Dávid volt a legsúlyosabb egyéniség 3960 grammal látta meg a napvilágot, a maga 53 centijével. Rajta is túltett Natasa, aki a mérlegen 4360 grammot mutatott, és 55 centiméterig nyújtózkodott a mérőszalagig. A legkisebbnek Benett Viktor bizonyult 2340 grammal, 47 centiméter hosszban.

Született csecsemők névsora.

Különleges nevű gyermekek

Először azt hittük elírás, de utána jártunk és kiderült, hogy egy igazán különleges név szerepel a listán. Dyunsondor egy talán először látott név a szülészeti osztályon. Megkeresésünkre elmondták: sajnos szintén nem tudnak sokat erről a névről. Annyit elárultak, hogy mongol házaspár leány gyermeke. A különleges nevű kislány 3730 grammal és 55 centiméterrel érkezett a világra.

A Bernát Leon és a Kamilla Annabella is figyelemre méltó párosítás lett a csecsemők között. Szerencse, hogy mindenki jól van, és az érintett családok most bizonyára nagyon boldogok. Gratulálunk mindannyiójuknak!