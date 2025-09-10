szeptember 10., szerda

Csengőfrász az éjszaka közepén

Éles csengőhang riasztotta fel a legédesebb álmukból egy társasház lakóit az éjszaka közepén Németországban, felébresztve a környéket. Este lefeküdtek, és 22 óra után nem szoktak ajtót nyitni, ezért amikor megszólalt a csengő, megpróbáltak nem tudomást venni róla, mondta az egyik lakó.

A fenti szomszédok érdeklődtek, hogy csörög-e nálunk a csengő, mert az övéké nem hagyja abba. Még akkor is szólt, amikor telefonáltak, annak ellenére, hogy senki sem volt az ajtóban. A rejtélyes ügy miatt mindenki nagyon nyugtalan lett, és hívták a rendőrséget, írta meg a német Bild nyomán a Guardian. 
Azt hitték, hogy a gyerekek jönnek az elhagyatott házból az út túloldalán, a lakók mind rossz viccre, gyerekes csínyre gyanakodtak. Azonban a csengetés a rendőrök megérkezése után is folytatódott, annak ellenére, hogy a mozgásérzékelő sem aktiválódott.

Ismeretlen tettes nyomta a csengőt 

Aztán jött a döbbenetes fordulat, mert a rendőrségi nyomozás felfedezett egy nyálkacsíkot, majd ennek nyomán eljutottak a tetteshez, amint éppen fel-alá csúszott a csengőkön: egy meztelencsigához. 
Mi Somogyban is el vagyunk látva meztelencsigákkal, sőt az újonnan jött vörös spanyol csúszómászók már sok bosszúságot okoztak, azonban a mostani aszályos nyarakon elmaradt a csigainvázió. Hasonló problémákkal nem kell megküzdenünk, mint Bajorországban, ahol a rendőrség szóvivője elmondta, hogy végül egy közeli füves területre helyezték a csigát. Talán a természet hangja volt, és ébresztőt fújt, hogy vigyázzunk az értékeinkre, és ha lassan járunk, tovább érünk, mint egy csiga. 

 

