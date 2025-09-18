szeptember 18., csütörtök

50 perce

Cserényi Gyula büszke arra, hogy részt vehetett a történelmi HUNOR programban

Koszorus Rita
Cserényi Gyula büszke arra, hogy részt vehetett a történelmi HUNOR programban

A tartalékos űrhajós együtt készült fel a küldetésre Kapu Tiborral, ezt a szerepet Cserényi Gyula kapta, aki nem volt féltékeny társára, amikor kiment a világűrbe. 

