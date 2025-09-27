szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízvilág

17 perce

A csokoládé mindennapi csoda, ebben a kis zselici műhelyben születik

Címkék#Kaposvári Polgári Casino#Bonbonda Csokoládéműhely#Decsi Andrea

Kovács Gábor László

A Kaposvári Polgári Casino vendége volt Decsi Andrea csokoládékészítő, a Takáts Gyula Könyvtárban beszélgetett vele Csordásné Bárdos Gyöngyvér, a kaszinó elnökségi tagja. Tavak, hegyek, csokoládé címmel beszélt a kaposszerdahelyi Bonbonda Csokoládéműhelyről, melyet a csokoládé iránti vonzalom, és az ízek kipróbálásának szenvedélye hozott létre. 

Többször és több festményt is megpróbált már csokoládéba zárni. Mivel Kaposvár mellett él, természetes, hogy a város festőzsenije, Rippl-Rónai volt az első, aki megihletett, a zselici csokoládékészítőnek a három sudár jegenye és két asztag című képe az egyik kedvence. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu