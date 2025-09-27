A csokoládé mindennapi csoda, ebben a kis zselici műhelyben születik

A Kaposvári Polgári Casino vendége volt Decsi Andrea csokoládékészítő, a Takáts Gyula Könyvtárban beszélgetett vele Csordásné Bárdos Gyöngyvér, a kaszinó elnökségi tagja. Tavak, hegyek, csokoládé címmel beszélt a kaposszerdahelyi Bonbonda Csokoládéműhelyről, melyet a csokoládé iránti vonzalom, és az ízek kipróbálásának szenvedélye hozott létre.

Többször és több festményt is megpróbált már csokoládéba zárni. Mivel Kaposvár mellett él, természetes, hogy a város festőzsenije, Rippl-Rónai volt az első, aki megihletett, a zselici csokoládékészítőnek a három sudár jegenye és két asztag című képe az egyik kedvence.