MPL-es futár jött... – így vernek át rendelés után, pillanatok alatt elterjedt az új csalási módszer

Egy olvasói megkeresés érkezett, mi szerint az interneten a csomagküldő kereskedelemben egy új fajta csalási módszer terjed.

Egyre elterjedtebb átvételi mód a csomag automatába történő kézbesítés

Fotóillusztráció: MW

A kapott csomag már a kézbesítéskor gyanús volt

– Egy kapásjelző készülék szettet rendeltem, de mikor megérkezett a csomag, akkor lepődtem meg igazán – mondta Molnár József Péter, kaposvári hobbihorgász.

Különös módszer, hogy a csalással az áldozat a csomag kézbesítésekor szembesül. Ebben a konkrét esetben, olvasónkat az MPL munkatársa, telefonon értesítette hogy csomagja érkezett. Olvasónk a futárt ismeri, és a futár hívta fel a figyelmét arra, hogy szerinte átverés van a dologban. Mikor a futárral megosztotta, hogy mit is rendelt olvasónk, akkor a kézbesítő javasolta, hogy ne vegye át a csomagot, mert biztosan nem a rendelt terméket tartalmazza.

A dolog különössége, hogy a webáruház teljesen normálisan működik, az átlag felhasználó számára rendezett, jó megjelenése van. A teljes történethez hozzátartozik, hogy a rendelést követően nem kaptam e-mailes értesítést az áruháztól, ez itt már gyanús volt, csak később az MPL rendszer üzenetét, hogy a csomagomat feladták – tette hozzá olvasónk. A csalók úgy tesznek, mintha egy rendes, valós termékekkel kereskedő online áruházat üzemeltetnének, és fel is adnak egy csomagot, feltehetően valami helykitöltő anyaggal a gyanútlan megrendelőnek.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, akik rengeteg információval láttak el bennünket az ilyen esetekre.

Hogyan ismerhetők fel a csaló webáruházak és mik a megbízható webáruházak ismérvei?

– Ha webáruházból készülünk árucikket rendelni, kerüljük a kapkodást. Ha az online térben a szemünk elé tolt reklámban hatalmas kedvezményt vagy irreálisan alacsony árat hirdetnek, egy meglepően jó minőségűnek tűnő termékért, ahelyett, hogy impulzusvásárlóként fellángolva, a lemaradástól tartva azonnal megrendelnénk, gondoljuk végig, hogy mennyire életszerű az a hirdetés és rendelés leadása előtt váltsunk át „egészségesen gyanakvó” lelkiállapotba – mondta Hatta András rendőr százados, a SVMRFK Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője.