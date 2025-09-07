2 órája
MPL-es futár jött... – így vernek át rendelés után, pillanatok alatt elterjedt az új csalási módszer
Új csalási módszer terjed az interneten, amely már a gyanútlan vásárlók ajtaja előtt csapódik le. A csomag ugyan megérkezik, de a tartalma köszönőviszonyban sincs azzal, amit az áldozat rendelt. Egy kaposvári olvasónk története jól mutatja, mennyire kifinomulttá váltak a csalók, és miért kell minden rendelésnél résen lenni.
A hírlevélről való leiratkozás gomb elrejtése is egy sötét trükk
Fotó: Nemeth Andras Peter
Egy olvasói megkeresés érkezett, mi szerint az interneten a csomagküldő kereskedelemben egy új fajta csalási módszer terjed.
A kapott csomag már a kézbesítéskor gyanús volt
– Egy kapásjelző készülék szettet rendeltem, de mikor megérkezett a csomag, akkor lepődtem meg igazán – mondta Molnár József Péter, kaposvári hobbihorgász.
Különös módszer, hogy a csalással az áldozat a csomag kézbesítésekor szembesül. Ebben a konkrét esetben, olvasónkat az MPL munkatársa, telefonon értesítette hogy csomagja érkezett. Olvasónk a futárt ismeri, és a futár hívta fel a figyelmét arra, hogy szerinte átverés van a dologban. Mikor a futárral megosztotta, hogy mit is rendelt olvasónk, akkor a kézbesítő javasolta, hogy ne vegye át a csomagot, mert biztosan nem a rendelt terméket tartalmazza.
A dolog különössége, hogy a webáruház teljesen normálisan működik, az átlag felhasználó számára rendezett, jó megjelenése van. A teljes történethez hozzátartozik, hogy a rendelést követően nem kaptam e-mailes értesítést az áruháztól, ez itt már gyanús volt, csak később az MPL rendszer üzenetét, hogy a csomagomat feladták – tette hozzá olvasónk. A csalók úgy tesznek, mintha egy rendes, valós termékekkel kereskedő online áruházat üzemeltetnének, és fel is adnak egy csomagot, feltehetően valami helykitöltő anyaggal a gyanútlan megrendelőnek.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a Somogy Vármegyei Rendőr-Főkapitányságot, akik rengeteg információval láttak el bennünket az ilyen esetekre.
Hogyan ismerhetők fel a csaló webáruházak és mik a megbízható webáruházak ismérvei?
– Ha webáruházból készülünk árucikket rendelni, kerüljük a kapkodást. Ha az online térben a szemünk elé tolt reklámban hatalmas kedvezményt vagy irreálisan alacsony árat hirdetnek, egy meglepően jó minőségűnek tűnő termékért, ahelyett, hogy impulzusvásárlóként fellángolva, a lemaradástól tartva azonnal megrendelnénk, gondoljuk végig, hogy mennyire életszerű az a hirdetés és rendelés leadása előtt váltsunk át „egészségesen gyanakvó” lelkiállapotba – mondta Hatta András rendőr százados, a SVMRFK Gazdaságvédelmi Osztály megbízott vezetője.
Magyarországon a webáruházak működését szabályozások kötik. Számos olyan sarok pontnak kell megfelelnie, amelyek hiánya erősítheti bennük a gyanakvást, sőt ha ilyeneket tapasztalunk zárjuk is be az oldalt.
- Minden magyarországi webáruház köteles feltüntetni a weboldalán a cég teljes nevét, cégjegyzékszámát, adószámát, székhelyét, üzlethelyiségének címét, elérhetőségét (telefonszám, email cím), az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót. Ha ezek hiányoznak, zárjuk be a weboldalt, teljesen biztos, hogy nem jogszerűen működő cég weboldalán vagyunk.
- Mindenki számára ingyenesen lekérdezhető az adott weboldal létrehozásának ideje pl. a whois.domaintools.com weblapon. Ha a weboldalt csak pár napja, hete hozták létre gyanakvásunk erősödjön.
- Figyeljünk a weboldal címére (domain), ha például .shop, .xyz, .top – ra, vagy más szokatlanra végződik a címsor, ez is egy figyelmeztető jel.
- A címsor elején legyen a lakat ikon és a „https://” előtag. Ha ez nincs, ne rendeljünk semmit onnan.
- Gyanakvásunk erősödjön, ha csak 4-5 féle árucikket lehet kapni a webáruházban.
- Ellenőrizzük a fizetési módokat. Ha nem lehet utánvéttel fizetni, csak előre utalással vagy bankkártyával, ez is óriási figyelmeztető jel.
- Olvassuk bele a weboldal szövegezésébe, értelmes, jól megfogalmazott magyar mondatok vannak-e, vagy esetleg érezhetően gépi fordítással készült a szöveg, és a weboldal az összecsapottság érzetét kelti.
- Keresőoldalakon keressünk rá a webáruházzal kapcsolatos vásárlói véleményekre.
Legyünk körültekintőek
Az internet megannyi szórakozás mellett, tele van veszélyekkel is. Mikor egy oldal vagy egy ismeretlen személy az adatainkat szeretné elkérni tőlünk, akkor semmiképpen sem adjuk meg azokat.
– Az online térben mindig rendkívül körültekintően adjuk meg a netbanki vagy bankkártya adatainkat. Netbanki belépési adatokat csak a bankunk hivatalos oldalán adjunk meg, netbankunk belépési felületén, azt követően, hogy ellenőriztük, valóban a bank hivatalos weboldalán vagyunk. Netbank belépési adatokat soha ne adjunk meg senkinek a kérésére, se telefonon, se írásban, akármire is hivatkozik a másik fél. Sok esetben számoltak be sértettek arról, hogy az őket telefonon felhívó személy banki ügyintézőnek, vagy kibernyomozónak adta ki magát, esetleg arra hivatkozott, hogy megtakarításuk a számlán veszélyben van, és így csalta ki az adatokat. A netbanki belépési adataink csak a számlatulajdonosra tartoznak, soha ne közöljük azokat senki mással, semmiféle hátrány nem érhet minket, ha ezt betartjuk – tette hozzá az osztályvezető.