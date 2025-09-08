szeptember 8., hétfő

Óriási változás jön a csomagautomatáknál: ezt minden vásárlónak tudnia kell

Ősszel megkezdődik a Packeta Z-BOX automaták integrálása a FOXPOST hálózatába. Az első szakasz szeptember 8-án indul: ettől a naptól a FOXPOST hálózatában kétféle készülék lesz elérhető. A már ismert érintőképernyős csomagautomaták FOXPOST A-BOX néven működnek tovább, emellett megjelennek a Packeta rendszeréből ismert, gombos kezelőpanelű automaták, FOXPOST Z-BOX néven.

A két típus egy közös hálózatban, egységes arculattal működik majd. Az eligazodást az csomagautomatákon elhelyezett A-BOX és Z-BOX logók segítik. 

A csomagautomatáknál változás jön.
A csomagautomatáknál változás jön. Forrás: bioforras.hu

Más néven, másképp: így változnak meg a csomagautomaták Kaposváron is

A Foxpost A-BOX-ok a megszokott érintőképernyős kezelőfelülettel fognak rendelkezni. Ezeknél a csomagfeladáshoz nincs szükség előzetes regisztrációra, a fizetés pedig POS-terminálon keresztül zajlik. A Z-BOX ezzel szemben nyomógombos kezelőpanelt használ, a csomagfeladáshoz online regisztráció kell, a fizetés pedig fizetési linken keresztül történik. A webshopokban külön jelölések segítik a vásárlókat abban, hogy lássák, melyik automatatípus milyen lehetőséget kínál.

Az első ütemben országszerte 18 automata kerül telepítésre. A próbaidőszak után összesen 139 Z-BOX automata létesül új helyszíneken.

Emellett megújul az automata-kereső modul és az adatkapcsolati rendszer is. Az új rendszer valós idejű telítettségi adatokat mutat majd, így a felhasználók könnyebben kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb automatát.

 

