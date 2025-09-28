Ismert sztár bukkant fel váratlanul a Mihály-napi vásárban, a balatoni málnát kereste

Csuja Imre igazi Balaton-rajongó, a tó déli partján található telkén hódol hobbijának, a borászkodásnak. Vasárnap reggel pedig a szántódpusztai vásárban találkozhattak vele a rajongók. Ő nyitotta meg a hagyományteremtő rendezvény, vagyis a Mihály-napi vásár második napját.

Csuja Imre a Szántódpuszta Majorság Mihály-napi vásárában

Forrás: Facebook/Szántódpusztai Piacok és vásárok

Csuja Imre ritka jó fej

"Mi kis Falunk tiszteletbeli polgármestere megtisztelő jelenlétével (ritka jó fej mi imádjuk és öröm, hogy visszajár hozzánk köszönjük, meg persze nektek is) megnyitotta a Mihály-napi vásár második napját vasárnap, Szántódpuszta Majorságban!" – írta közösségi oldalán a Szántódpusztai piacok és vásárok, később hozzátették, a művész úr a málnát (is) megvette.

Ahogy arról a Sonline.hu beszámolt, a Szántódpusztai Majorságban újra felidézték a Mihály-napi vásárok forgatagát. Szombaton időkapszulát helyeztek el, és felidézték az őszi állatbehajtás hagyományát is.



