szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásár

1 órája

Ismert sztár bukkant fel váratlanul a Mihály-napi vásárban, a balatoni málnát kereste

Címkék#szántódpusztai#Mi kis Falunk#Mihály-napi vásár#Csuja Imre#málna

Ismert színész bukkant fel vasárnap reggel Szántódpusztán. Csuja Imre igencsak szeretheti a málnát, ugyanis az első vevők között vásárolt az ízletes gyümölcsből a Mihály-napi vásár második napján.

Sonline.hu

Csuja Imre igazi Balaton-rajongó, a tó déli partján található telkén hódol hobbijának, a borászkodásnak. Vasárnap reggel pedig a szántódpusztai vásárban találkozhattak vele a rajongók. Ő nyitotta meg a hagyományteremtő rendezvény, vagyis a Mihály-napi vásár második napját.

Csuja Imre a vásárban
Csuja Imre a Szántódpuszta Majorság Mihály-napi vásárában
Forrás: Facebook/Szántódpusztai Piacok és vásárok

Csuja Imre ritka jó fej

"Mi kis Falunk tiszteletbeli polgármestere megtisztelő jelenlétével (ritka jó fej mi imádjuk és öröm, hogy visszajár hozzánk köszönjük, meg persze nektek is) megnyitotta a Mihály-napi vásár második napját vasárnap, Szántódpuszta Majorságban!" – írta közösségi oldalán a Szántódpusztai piacok és vásárok, később hozzátették, a művész úr a málnát (is) megvette. 

Ahogy arról a Sonline.hu beszámolt, a Szántódpusztai Majorságban újra felidézték a Mihály-napi vásárok forgatagát. Szombaton időkapszulát helyeztek el, és felidézték az őszi állatbehajtás hagyományát is. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu