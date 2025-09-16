2 órája
Süsü a Sárkány Kaposváron - egy éves a Csukás Meserádió
Mesebirodalommá változott az Agóra: a kaposvári óvodások tátott szájjal figyelték, ahogy Süsü és barátai életre keltek. A Csukás Meserádió első születésnapját ünnepelték.
A Csukás Meserádió országos meseturnéjának csapata bábelőadással és interaktív játékokkal lepte meg a kaposvári kisgyermekeket az Agórában, annak apropóján, hogy a közmédia legfiatalabb online csatornája szeptember 1-jén ünnepelte első születésnapját. Óvodások énekeltek és táncoltak együtt a Meserádió képviselőivel, akik életre keltették többek közt Süsüt is.
Süsü a sztárvendég a Csukás Meserádió eseményén
Ma délelőtt Kaposváron járt a Csukás Meserádió országos turnéja, délután pedig Balatonföldvárra utaznak; ez már a turné hetedik napja, és egészen péntekig több helyszínen tartanak előadásokat - mondta el nekünk Baczó Márton, az M5 műsorvezetője, aki az esemény házigazdája volt. Hozzátette, hogy Kaposváron Ferenc bűvész volt a fő fellépő, a gyerekek nagyon szerették, és meglepetésként Süsü is megérkezett - aki Balatonföldváron is feltűnik majd az esemény végén, hiszen ő a program fénypontja. Kiemelte, hogy Ferenc bohóc interaktív foglalkozásokat tartott, a gyerekek énekeltek, bekapcsolódtak a bűvészmutatványokba, és különféle feladatokba is aktívan bevonták őket. Hozzátette, hogy társasjátékokkal, színezőkkel és kézműves foglalkozásokkal is készültek.
Hosszú autóutak, nyugis délutánok? A Csukás Meserádió tökéletes választás lehet
2024 szeptember 1-jén indult el a közmédia új online gyermekrádiója, a Csukás Meserádió, amely a népszerű író, Csukás István emlékét idézi meg. A rádió célja, hogy a gyerekek és családjaik számára bármikor elérhető, minőségi, erőszakmentes és korosztálynak megfelelő tartalmat kínáljon.
A Csukás Meserádió 24 órás műsorfolyamban sugároz meséket, mondókákat, verseket, gyermekdalokat és hangjátékokat. Az adás különlegessége, hogy nemcsak új felvételek hallhatók, hanem az MTVA Archívumának kincsei is, így a gyerekek és szüleik együtt hallgathatják újra a klasszikus meséket ikonikus előadók tolmácsolásában.
A rádió kiemelt figyelmet fordít arra, hogy reklámmentes, biztonságos környezetet nyújtson, ahol a legkisebbek életkornak megfelelő, pozitív tartalmakhoz férhetnek hozzá. A műsorok tematikusan épülnek fel: reggeli ébresztők, délutáni mesék és esti mesefelolvasások színesítik a kínálatot.
A Csukás Meserádió kizárólag online érhető el. Hallgatni lehet:
- a Mediaklikk weboldalán,
- a rádió saját applikációján keresztül, amely iOS és Android rendszerekre egyaránt letölthető.
Az applikációban a hallgatók egyszerűen választhatnak a mesék között, valamint biztonságos környezetben, reklámok nélkül hallgathatják a tartalmakat.
A Meserádió elsősorban az óvodás és kisiskolás korosztály számára készült, de a szerkesztők célja, hogy a család minden tagja találjon benne hallgatnivalót. A mesék segítik a gyerekek fantáziájának fejlődését, bővítik szókincsüket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy pozitív mintákat sajátítsanak el.
A közmédia kiemelte: a rádióval egy olyan kulturális értéket szeretnének létrehozni, amely hosszú távon biztosítja a mesék helyét a gyerekek mindennapjaiban. A kezdeményezés jól illeszkedik Csukás István örökségéhez, aki generációk kedvenc mesefiguráit - például Süsü, Pom Pom, Mirr-Murr vagy a Nagy Ho-ho-ho-horgász - teremtette meg.