Süsü a Sárkány Kaposváron - egy éves a Csukás Meserádió

A Csukás Meserádió országos meseturnéjának csapata bábelőadással és interaktív játékokkal lepte meg a kaposvári kisgyermekeket az Agórában, annak apropóján, hogy a közmédia legfiatalabb online csatornája szeptember 1-jén ünnepelte első születésnapját. Óvodások énekeltek és táncoltak együtt a Meserádió képviselőivel, akik életre keltették többek közt Süsüt is.

Süsü volt a sztárvendég a Csukás Meserádió rendezvényén. Fotó: Benke Róbert

Süsü a sztárvendég a Csukás Meserádió eseményén

Ma délelőtt Kaposváron járt a Csukás Meserádió országos turnéja, délután pedig Balatonföldvárra utaznak; ez már a turné hetedik napja, és egészen péntekig több helyszínen tartanak előadásokat - mondta el nekünk Baczó Márton, az M5 műsorvezetője, aki az esemény házigazdája volt. Hozzátette, hogy Kaposváron Ferenc bűvész volt a fő fellépő, a gyerekek nagyon szerették, és meglepetésként Süsü is megérkezett - aki Balatonföldváron is feltűnik majd az esemény végén, hiszen ő a program fénypontja. Kiemelte, hogy Ferenc bohóc interaktív foglalkozásokat tartott, a gyerekek énekeltek, bekapcsolódtak a bűvészmutatványokba, és különféle feladatokba is aktívan bevonták őket. Hozzátette, hogy társasjátékokkal, színezőkkel és kézműves foglalkozásokkal is készültek.

Ferenc bohóc interaktívan szórakoztatott. Fotó: Lang Róbert

Hosszú autóutak, nyugis délutánok? A Csukás Meserádió tökéletes választás lehet

2024 szeptember 1-jén indult el a közmédia új online gyermekrádiója, a Csukás Meserádió, amely a népszerű író, Csukás István emlékét idézi meg. A rádió célja, hogy a gyerekek és családjaik számára bármikor elérhető, minőségi, erőszakmentes és korosztálynak megfelelő tartalmat kínáljon.

A Csukás Meserádió 24 órás műsorfolyamban sugároz meséket, mondókákat, verseket, gyermekdalokat és hangjátékokat. Az adás különlegessége, hogy nemcsak új felvételek hallhatók, hanem az MTVA Archívumának kincsei is, így a gyerekek és szüleik együtt hallgathatják újra a klasszikus meséket ikonikus előadók tolmácsolásában.

A rádió kiemelt figyelmet fordít arra, hogy reklámmentes, biztonságos környezetet nyújtson, ahol a legkisebbek életkornak megfelelő, pozitív tartalmakhoz férhetnek hozzá. A műsorok tematikusan épülnek fel: reggeli ébresztők, délutáni mesék és esti mesefelolvasások színesítik a kínálatot.