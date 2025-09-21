szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

50 perce

Polgármester-választást tartanak ma Csurgón

Címkék#Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület#ügyvéd#testület#polgármester

Este 19 óráig járulhatnak az urnákhoz a csurgóiak, hogy új polgármestert és képviselő-testületet válasszanak. Időközi polgármester-választást tartanak vasárnap Csurgón.

Feloszlott a képviselő-testület Csurgón még júniusban, ezután írták ki az időközi választásokat.  A testület feloszlatását akkor kezdeményező négy képviselő közül két fideszes, és egy független volt, illetve a negyedik a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE) jelöltje volt, aki átlépett a másik frakcióba. 

Ilia Csaba Fotó: Csurgó város
Ilia Csaba Fotó: Csurgó város 

Önkormányzati választás Csurgón

Most az ügyvédként praktizáló, független Kozmáné Radák Edina indul polgármesternek a képviselő-testület feloszlásáig a várost vezető Ilia Csabával szemben, aki korábban fideszes volt, és vendéglősként is ismert a kisvárosban. Ilia Csaba a 2024-es, rendes helyhatósági választásokon a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület színeiben győzött az akkori polgármester, a Fideszben politizáló Füstös Jánossal szemben.  

Vasárnap este fejeződik be a voksolás, eredmények hétfőn reggelre várhatók.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu