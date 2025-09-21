Polgármester-választást tartanak ma Csurgón

Feloszlott a képviselő-testület Csurgón még júniusban, ezután írták ki az időközi választásokat. A testület feloszlatását akkor kezdeményező négy képviselő közül két fideszes, és egy független volt, illetve a negyedik a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület (CSVFE) jelöltje volt, aki átlépett a másik frakcióba.

Ilia Csaba Fotó: Csurgó város

Önkormányzati választás Csurgón

Most az ügyvédként praktizáló, független Kozmáné Radák Edina indul polgármesternek a képviselő-testület feloszlásáig a várost vezető Ilia Csabával szemben, aki korábban fideszes volt, és vendéglősként is ismert a kisvárosban. Ilia Csaba a 2024-es, rendes helyhatósági választásokon a Csurgó Város Fejlődéséért Egyesület színeiben győzött az akkori polgármester, a Fideszben politizáló Füstös Jánossal szemben.

Vasárnap este fejeződik be a voksolás, eredmények hétfőn reggelre várhatók.