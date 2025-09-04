Saját örömükre énekelnek az új dalkörben

– Úgy másfél éve ötlött fel bennem a gondolat, hogy a régi hagyományokhoz híven nótakört kellene létrehozni. Ehhez sikerült megnyerni a gyékényesi Horváth Sándort, iskolánk volt tanárát, aki vállalta a nyolc fővel létrejött, főleg nyugdíjasokból álló társaság szakmai vezetését – mondta lapunknak Ilia Csaba polgármester, aki maga is tagja a csapatnak. – Hetente próbálunk, miközben folyamatosan gyűjtjük a dalokat. A repertoárunkban már katona- és népdalok, valamint magyar nóták is vannak, és már szereplésünk is volt a szőlőhegyen, ahol főleg csurgói dalokból adtunk elő egy csokrot. Egyelőre saját örömünkre énekelünk, de később tervezünk másutt is fellépni, ám jelenleg a heti találkozások a legfontosabbak számunkra – tette hozzá.

Kiss-Angyal Ernő nevét vette fel a közelmúltban megalakult férfidalárda Csurgón. Forrás: Csurgó FB oldala

Kiss-Angyal Ernő 1899. május 22.-én, Csurgón született. Később jogot végzett Budapesten, majd Somogy szolgálatába állt. A 20-as években szolgabíró volt Nagyatádon, majd 1928-tól Kaposváron főszolgabíró, 1940-től pedig vármegyei másodfőjegyző. Polgári foglalkozása mellett zenével is foglalkozott. Számos ismert magyar nóta szerzője, a legismertebb műve az „Ott, ahol zúg az a négy folyó” című dal. Filmzenék és operettek is fűződnek a nevéhez.