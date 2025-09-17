szeptember 17., szerda

Változás

29 perce

Csütörtökön új árakkal szembesülhetsz a benzinkutakon

Harsányi Miklós

– Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában – számolt be szerdán a holtankoljak.hu. – A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal.
Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • gázolaj: 588 Ft/liter

 

